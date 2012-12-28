Липчанин разорвал договор на получение IT-профессии и отсудил деньги за обучение

И даже больше.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области в очередной раз вступилось за права потребителя образовательных услуг.Как сообщает пресс-служба управления, липчанин заключил договор на оказание услуг по программе профессионального образования «Профессия Backend-разработчик на CO» и ему был предоставлен доступ к обучающей платформе. Стоимость обучения составила 147,4 тысячи рублей. Но после прохождения первого модуля студенту стало очевидно, что занятия не соответствуют заявленной программе и он направил фирме уведомление о расторжении договора.Деньги ему вернули частично — 104,3 тысячи рублей. При этом исполнитель сослался на то, что были вычтены понесенные расходы на обслуживание инфраструктуры обучающей платформы.Потребитель с этим не согласился и пошёл в суд. Управление Роспотребнадзора по Липецкой области дало заключение, в котором указало, законодательством установлено право потребителя отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, при этом обязанность доказать фактические расходы и их размер лежит на исполнителе. А в этом случае не было представлено доказательств понесенных расходов.В результате судом взыскан остаток оплаты по договору, а также расходы на юридические услуги, компенсация морального вреда и штраф за не удовлетворение требований потребителя в добровольном порядке. Всего в пользу потребителя было присуждено 64 тысячи рублей.