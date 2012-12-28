Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сгоревшие яйца вызвали переполох в центре Липецка
Происшествия
Чемпиона мира по кикбоксингу нашли на окраине со смертельными травмами
Спорт
«Это треш какой-то!»
Общество
Сегодня в Липецке: заменить водительские права теперь можно в МФЦ, кто должен платить в кафе на первом свидании
Общество
Недалеко от аптеки лежит труп
Происшествия
Липчанин разорвал договор на получение IT-профессии и отсудил деньги за обучение
Общество
Частная врезка лопнула на улице 9 Января
Происшествия
7-месячная девочка и 44-летний водитель пострадали в столкновении легковушки и грузовика
Происшествия
«Липецкий триатлон 113»: «железные» результаты и арбузы каждому
Спорт
В Липецке ожидаются гроза, ливень и сильный ветер
Погода в Липецке
Читать все
74-летняя липчанка перевела мошенникам 1,4 миллиона рублей
Происшествия
Недалеко от аптеки лежит труп
Происшествия
Чемпиона мира по кикбоксингу нашли на окраине со смертельными травмами
Спорт
Ресурсники обследовали место порыва водопровода на Соколе
Общество
В Лебедянском районе ищут свидетелей гибели пешехода под колёсами «ВАЗа»
Происшествия
Кражу телефона на спортплощадке в «Елецком» записала камера наблюдения
Происшествия
Липчанин разорвал договор на получение IT-профессии и отсудил деньги за обучение
Общество
26-летний ельчанин создал нарколабораторию в Измалковском районе
Происшествия
Дожди и прохлада задерживаются в Липецкой области
Погода в Липецке
В Тербунском районе уничтожили 13 взрывоопасных предметов
Происшествия
Читать все
Погода в Липецке
469
сегодня, 17:00

Дожди и прохлада задерживаются в Липецкой области

Температура остается ниже нормы.

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области останется неустойчивой. Так, 12 августа регион будет находиться в зоне атмосферных фронтов — пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ветер усилится до 17 м/сек. 13 и 14 августа небольшие дожди пройдут лишь местами. 
Среднесуточные температуры воздуха составят 17-18 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек, днем местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от +9 до +14 градусов, днем — от +19 до +24. 

В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, гроза. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем — от +21 до +23 градусов.

День 12 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1975 году — 6 градусов тепла. 

дождь
похолодание
1
1
0
2
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить