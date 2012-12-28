Дожди и прохлада задерживаются в Липецкой области

Температура остается ниже нормы.

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области останется неустойчивой. Так, 12 августа регион будет находиться в зоне атмосферных фронтов — пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ветер усилится до 17 м/сек. 13 и 14 августа небольшие дожди пройдут лишь местами.Среднесуточные температуры воздуха составят 17-18 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек, днем местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от +9 до +14 градусов, днем — от +19 до +24.В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, гроза. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем — от +21 до +23 градусов.День 12 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1975 году — 6 градусов тепла.