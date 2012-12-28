Сегодня в Липецке: заменить водительские права теперь можно в МФЦ, кто должен платить в кафе на первом свидании
7-месячная девочка и 44-летний водитель пострадали в столкновении легковушки и грузовика
Погода в Липецке
469
сегодня, 17:00
Дожди и прохлада задерживаются в Липецкой области
Температура остается ниже нормы.
Среднесуточные температуры воздуха составят 17-18 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек, днем местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от +9 до +14 градусов, днем — от +19 до +24.
В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, гроза. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем — от +21 до +23 градусов.
День 12 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1975 году — 6 градусов тепла.
1
1
0
2
1
Комментарии