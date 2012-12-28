Липчанин перевёл мошенникам за билеты на футбол 17,5 тысячи рублей

Болельщик собирался на финал Кубка России по футболу.

18 мая в липецкий отдел полиции №8 обратился 24-летний мужчина, который хотел купить билеты на финал Кубка России по футболу, но столкнулся с трудностями покупки на официальном сайте и нашёл билеты на сайте объявлений. Однако 17,5 тысячи рублей за пять билетов ушли мошенникам — билеты мужчина так и не получил, а объявление было заблокировано. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.60-летняя липчанка лишилась более 25 тысяч рублей, перейдя по ссылке, которую ей прислали неизвестные. А 41-летняя женщина установила скученное с сайта приложение и с её карты списали более 15 тысяч рублей. По всем этим случаям возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».