Липецкая вечЁрка: перехваченные наркотики, острые звезды и жуткая ворона

Сегодня, 8 августа, полицейские рассказали о том, что перехватилти крупную партию наркотиков, родители жалуются на опасный школьный забор, и спасатели выудили ворону из вентеляционной шахты.