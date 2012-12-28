Все новости
Общество
340
сегодня, 20:25
1

Липецкая вечЁрка: перехваченные наркотики, острые звезды и жуткая ворона

Сегодня, 8 августа, полицейские рассказали о том, что перехватилти крупную партию наркотиков, родители жалуются на опасный школьный забор, и спасатели выудили ворону из вентеляционной шахты.

Липецкие инспекторы неожиданно выловили крупную партию наркотиков. Наряд ДПС остановил автомобиль на трассе Липецк-Данков. Водитель сильно нервничал и гаишники решили досмотреть автомобиль. Оказалось, что не зря. В машине инспектроры обнаружили 500 готовых к реализации доз метадона.

34-летнего курьера-иностранца задержали. У него к тому же закончиолся срок пребывания в России.   Возбуждено уголовное дело.

«В Лебедянском районе целые малонаселенные деревни заселили иностранцами, что они там производят и что распространяют, где работают, и на что живут — непонятно. Женщины в национальных одеждах гуляют по проезжей части», — сообщил Район.

Читатель GOROD48 пожаловался на школьный забор к новостройке на улице Василия Саунина. Корпус школы назвали «Циолковский» и в его дизайне использовали космическую тематику, в том числе и на заборе. Там сделали звезды — но очень острые.



Родители переживают, что их дети могут пораниться.

В региональном министерстве образования заверили, что ограждение школы выполнено в соответствии с проектной документацией. Тем не менее. чиновники, после обращения родителей, пообещали обсудить с застройщиком форму и места размещения звезд.

Мнения комментаторов GOROD48 про поводу забора, как ни странно, разделились.

«Звезды на школьном заборе или глупость, или диверсия!» — написал читатель.

«Совсем люди поизбесились. Ну что такого в этих звездах? Может, как в психушке — все матами замотать? Вот прям в этом месте ребенку приспичит лезть на забор», — считает Задолбали.

«А может быть и верное решение? Чтобы не перелазили», — думает Сергей Б.

Липчанка, живущая в доме № 26 на улице Катукова сильно испугалась, когда услышала страшные крики, раздававшиеся из вентеляционной шахты. Оттуда отчаянно кричала ворона.

Женщина вызвала спасателей, которые вызволили птицу и отпустили ее на волю.



Кстати, желающие могут поучастовать во Всероссийской переписи воробьев. Как это сделать, можно узнать здесь. Добросовестным переписчикам обещают именные сертификаты.

Сегодня утром объявили желтый уровень опасности для Липецкой области, а потом красный для Ельца, Елецкого, Долгоруковского, Становлянского и Измалковского районов.  Довольно быстро дали отбой, а потом и вовсе сняли тревогу.

Но эти новости практически не заинтересовали читателей GOROD48. Возможно, причиной такого прохладного отношения стало отключение интернета. На его отсутствие сегодня особенно жаловались покупатели и продавцы на Центральном рынке.

«Но самое поганое, что сотовые операторы даже не думают делать перерасчет», — возмутился гость.

Погода на выходных испортится. Завтра днем в Липецке, по прогнозам синоптиков, ожидаются кратковременные дожди. Столбики термометров не поднимутся выше +22 градусов.

И обратите внимание, 9 августа изменятся маршруты городских автобусов из-за того, что в Липецке запланированы триатлон «Зеленый остров, 113» и парад в честь Дня физкультурника.

10 августа изменения касаются маршрутов: 8, 17, 40, 308к, 317, 321, 343, 33, 33а, 325, 322, 306, 359, 28.

С 05:00 до 12:00: – маршруты №№8, 17, 40, 308к, 317, 321, 343 в прямом направлении будет осуществляться по схеме «… Петровский мост – пл. Революции – ул. Советская – далее по маршрутам»; в обратном по схеме: «… ул. Советская – пл. Революции – Петровский мост – далее по маршрутам»;

– маршруты №№33, 33а, 325 в прямом направлении будет осуществляться по схеме «… Петровский мост – пл. Революции – пл. Театральная – далее по маршрутам»; в обратном по схеме: «… пл. Плеханова – ул. Зегеля – Петровский проезд (спуск) – пл. Революции – Петровский мост – далее по маршрутам»;

– маршруты №№322, 306 в направлении пл. Мира будет осуществляться по схеме: «… пл. Плеханова – ул. Зегеля – Петровский проезд (спуск) – пл. Революции – Петровский мост – далее по маршрутам»;

– маршрут №359 в прямом и обратном направлениях будет осуществляться без изменения схемы, однако рейсы до остановочного пункта «ул. Маяковского» (Центральный пляж) осуществляться не будут.

– маршрут №28 в прямом направлении будет осуществляться по схеме «п. Сырский Рудник – … – пр. Победы – ул. Советская – пл. Революции – Петровский мост – далее по маршруту», в обратном направлении при движении с НЛМК без изменений.

9 и 10 августа по этой же причине скорректируют схемы движения маршрутов «Липецк — Грязи», «Липецк — Плавица» и «Добринка — Липецк». Они будут ездить не по улице Неделина, а по Советской.
