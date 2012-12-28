Арматура прошла в сантиметре от головного мозга: ельчанин чудом остался жив после падения с лестницы
Происшествия
Ворона застряла в вентиляционной шахте и напугала хозяйку квартиры
Женщина вызвала спасателей. Они вызволили птицу.
Как сообщает пресс-служба МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка», к дежурным обратилась напуганная жительница дома № 26 на улице Катукова. По словам женщины, птица отчаянно кричала и стучала по решётке вентиляции.
«Спасатели оперативно приехали и извлекли из шахты птицу. Возмутительницей спокойствия оказалась ворона. Сразу после спасения птицу отпустили на волю», — рассказали спасатели.
