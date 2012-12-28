Ворона застряла в вентиляционной шахте и напугала хозяйку квартиры

Женщина вызвала спасателей. Они вызволили птицу.



Липецкие спасатели вызволили из бетонного плена ворону: она залетела в вентиляционную шахту многоквартирного дома.Как сообщает пресс-служба МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка», к дежурным обратилась напуганная жительница дома № 26 на улице Катукова. По словам женщины, птица отчаянно кричала и стучала по решётке вентиляции.«Спасатели оперативно приехали и извлекли из шахты птицу. Возмутительницей спокойствия оказалась ворона. Сразу после спасения птицу отпустили на волю», — рассказали спасатели.