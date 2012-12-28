Более 500 разовых доз метадона нашли в автомобиле наркокурьера липецкие автоинспекторы

Остановленный для проверки водитель заметно нервничал, и тогда полицейские решили проверить его машину.



О перехвате крупной партии синтетического наркотика — метадона — сообщило сегодня областное управление МВД. 500 доз наркотика нашел в машине курьера-иностранца экипаж ДПС, дежуривший на трассе Липецк-Данков.Полицейские остановили его машину для проверки документов и заметили, что водитель сильно нервничает. Потом он и вовсе перестал отвечать на вопросы.«Автоинспекторы предположили, что мужчина перевозит запрещённые вещества, и решили досмотреть его машину. В ней они обнаружили свёртки с наркотиком, — рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.Экспертиза установила, что водитель перевозил метадон, всего — 500 готовых к реализации доз.34-летний иностранец, срок пребывания в России которого, к тому же истек, задержан. Возбуждено уголовное дело, на время расследования которого иностранец заключен под стражу.