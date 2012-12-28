Арматура прошла в сантиметре от головного мозга: ельчанин чудом остался жив после падения с лестницы
48 минут назад
Более 500 разовых доз метадона нашли в автомобиле наркокурьера липецкие автоинспекторы
Остановленный для проверки водитель заметно нервничал, и тогда полицейские решили проверить его машину.
Полицейские остановили его машину для проверки документов и заметили, что водитель сильно нервничает. Потом он и вовсе перестал отвечать на вопросы.
«Автоинспекторы предположили, что мужчина перевозит запрещённые вещества, и решили досмотреть его машину. В ней они обнаружили свёртки с наркотиком, — рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Экспертиза установила, что водитель перевозил метадон, всего — 500 готовых к реализации доз.
34-летний иностранец, срок пребывания в России которого, к тому же истек, задержан. Возбуждено уголовное дело, на время расследования которого иностранец заключен под стражу.
