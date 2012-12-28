Все новости
13-летняя девочка вышла из автобуса и попала под машину
Происшествия
14-летний подросток выбил ногой стеклянное ограждение сквера
Происшествия
Обвинённая в избиении мальчика в лагере многодетная мать написала встречное заявление
Происшествия
Арматура прошла в сантиметре от головного мозга: ельчанин чудом остался жив после падения с лестницы
Здоровье
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: погибший подросток, нашествие инженеров и деревья зацвели во второй раз
Общество
Следом за акацией в области зацвела вишня
Общество
Сегодня в Липецке: большой спортивный праздник, работодатели не видят разницы между магистрами и бакалаврами
Общество
Администрация выплатит 50 000 рублей покусанной бездомной собакой школьнице
Общество
В Липецкой области сухо и до +26
Погода в Липецке
Липчане хранят на вкладах почти 300 миллиардов рублей
Экономика
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
31-летний мотоциклист погиб в столкновении с автомобилем
Происшествия
Возле границ области замечены БПЛА
Происшествия
Более 500 разовых доз метадона нашли в автомобиле наркокурьера липецкие автоинспекторы
Происшествия
Ворона застряла в вентиляционной шахте и напугала хозяйку квартиры
Происшествия
Забор у комической школы украсили острейшими звездами
Общество
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
В Ельце и четырех районах области угроза атаки БПЛА
Происшествия
В Чаплыгине горел магазин
Происшествия
Происшествия
566
48 минут назад
2

Более 500 разовых доз метадона нашли в автомобиле наркокурьера липецкие автоинспекторы

Остановленный для проверки водитель заметно нервничал, и тогда полицейские решили проверить его машину.

О перехвате крупной партии синтетического наркотика — метадона — сообщило сегодня областное управление МВД. 500 доз наркотика нашел в машине курьера-иностранца экипаж ДПС, дежуривший на трассе Липецк-Данков. 

Полицейские остановили его машину для проверки документов и заметили, что водитель сильно нервничает. Потом он и вовсе перестал отвечать на вопросы. 

«Автоинспекторы предположили, что мужчина перевозит запрещённые вещества, и решили досмотреть его машину. В ней они обнаружили свёртки с наркотиком, — рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. 

Экспертиза установила, что водитель перевозил метадон, всего —  500 готовых к реализации доз. 

34-летний иностранец, срок пребывания в России которого, к тому же истек, задержан. Возбуждено уголовное дело, на время расследования которого иностранец заключен под стражу. 

Комментарии (2)

ни че
20 минут назад
диаспора отмажет
Animal planet.
30 минут назад
Спасибо что задержали упыря.
