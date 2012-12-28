Забор у космической школы украсили острейшими звездами

В министерстве образования говорят, что звезды предусмотрены проектом. Но пообещали учесть мнение со стороны.

Звезды, украшающие забор новой школы в микрорайоне «Взлетный», опасны для детей, считает житель Липецка, приславший GOROD48 соответствующее видео.«Дети могут перелезать через забор, просовываться между прутьями, а эти симпатичные звездочки острые, как ножи. Пожалуйста, протыкай шею, голову протыкай, руку», — считает липчанин.Школьный корпус на улице Василия Саунина получил название «Циолковский», именно поэтому в его оформлении использована космическая тематика.«Ограждение школы выполнено в соответствии с проектной документацией. Декоративные элементы в виде звезд (…) не нарушают требований, предъявляемых к ограждениям образовательных организаций», — заявили GOROD48 в региональном министерстве образования. При этом добавив, что внимательно относятся к мнению родителей и горожан, поэтому обсудят с застройщиком форму и места размещения звезд.Школа на улице Василия Саунина построена по концессии. Она рассчитана на 1 500 мест. Ожидается, что школа заработает уже 1 сентября.