Сегодня в Липецке: большой спортивный праздник, работодатели не видят разницы между магистрами и бакалаврами
Общество
287
52 минуты назад
15
Липчан зовут поучаствовать во Всероссийской переписи воробьев
Тем, кто все сделает правильно, вручат именные сертификаты.
«В последнее время во многих странах мира отмечается снижение численности воробьёв. Реальная причина этого до сих пор не ясна. Но это опасный сигнал, так как воробьи один из самых распространённых видов птиц и их необъяснимое уменьшение сигнализирует о проблемах в экосистемах», — рассказали о цели переписи в Липецком отделении Союза охраны птиц России.
Чтобы принять участие в переписи, надо посчитать количество встреченных во время прогулки воробьёв, сфотографировать их на каждой точке встречи и запомнить координаты. Данные внести на сайт мероприятия. С подробными инструкциями можно ознакомиться здесь.
Все участники, наблюдения которых будут соответствовать требованиям акции, получат именные сертификаты с личной статистикой от организаторов мероприятия.
Для справки: на территории Липецкой области обитают два вида воробьёв: домовый и полевой.
Фото: организаторов проекта
1
0
0
5
2
Комментарии (15)