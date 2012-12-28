Все новости
Липчан зовут поучаствовать во Всероссийской переписи воробьев

Тем, кто все сделает правильно, вручат именные сертификаты.

С 9 по 17 августа 2025 года, и с 7 по 15 февраля 2026 года пройдет Всероссийская эколого-просветительская перепись птиц «Воробьи на кустах».

«В последнее время во многих странах мира отмечается снижение численности воробьёв. Реальная причина этого до сих пор не ясна. Но это опасный сигнал, так как воробьи один из самых распространённых видов птиц и их необъяснимое уменьшение сигнализирует о проблемах в экосистемах», — рассказали о цели переписи в Липецком отделении Союза охраны птиц России.

Чтобы принять участие в переписи, надо посчитать количество встреченных во время прогулки воробьёв, сфотографировать их на каждой точке встречи и запомнить координаты. Данные внести на  сайт мероприятия. С подробными инструкциями можно ознакомиться здесь.

Все участники, наблюдения которых будут соответствовать требованиям акции, получат именные сертификаты с личной статистикой от организаторов мероприятия.

Для справки: на территории Липецкой области обитают два вида воробьёв: домовый и полевой.





Фото: организаторов проекта
воробьи
перепись
Комментарии (15)

Сначала новые
Интересно
3 минуты назад
А потом не оштрафуют за что-нибудь? Ну, стоял долго у куста, например.
Ответить
Логика 48
4 минуты назад
А если я встречу одного и того же воробья 2 раза, тоже считать? Их записывать как 2х или одного?
Ответить
МЕНДЕЛЬ ДАВИД
7 минут назад
ЧЕМ БЫ ДИТЯ НЕ ТЕШИЛОСЬ
Ответить
Хех
12 минут назад
Сегодня же не 1 апреля
Ответить
Внушаемый
23 минуты назад
Еще летают какие то воробьи с красными хвостами ,они у меня под карнизом гнездо свили.
Ответить
Это
1 минуту назад
Усовершенствованные снегири
Ответить
Автохам
38 минут назад
Липчане хорошо ворон считают.
Ответить
Точно
35 минут назад
Особенно пешедятлы
Ответить
Русский язык
38 минут назад
Что делают, зАвут?))
Ответить
Бабка Первая
40 минут назад
ЗОвут. Пр. слово зов.
Ответить
Липецкий цирк
44 минуты назад
Они бы ещé занялись переписью всех листьев на деревьях области...
Ответить
Проверочное слово
44 минуты назад
ЗОВ
Ответить
Еще комментарии
