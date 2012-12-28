Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
14-летний подросток выбил ногой стеклянное ограждение сквера
Происшествия
Обвинённая в избиении мальчика в лагере многодетная мать написала встречное заявление
Происшествия
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: погибший подросток, нашествие инженеров и деревья зацвели во второй раз
Общество
31-летний мотоциклист погиб в столкновении с автомобилем
Происшествия
Сегодня в Липецке: большой спортивный праздник, работодатели не видят разницы между магистрами и бакалаврами
Общество
Администрация выплатит 50 000 рублей покусанной бездомной собакой школьнице
Общество
Более 500 разовых доз метадона нашли в автомобиле наркокурьера липецкие автоинспекторы
Происшествия
В Ельце и четырех районах области угроза атаки БПЛА
Происшествия
Забор у космической школы украсили острейшими звездами
Общество
Читать все
Забор у космической школы украсили острейшими звездами
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
31-летний мотоциклист погиб в столкновении с автомобилем
Происшествия
9 августа в Липецке изменятся маршруты автобусов
Общество
62-летний долгоруковец и 67-летний липчанин перевели мошенникам по 1,6 миллиона рублей
Происшествия
Более 500 разовых доз метадона нашли в автомобиле наркокурьера липецкие автоинспекторы
Происшествия
Желтый уровень отменен
Происшествия
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
На улице Виктора Музыки подгорела шаурмичная
Происшествия
Статистика: в Липецкой области дорожала свинина, дешевели овощи
Общество
Читать все
Общество
620
сегодня, 14:07
10

9 августа в Липецке изменятся маршруты автобусов

Маршруты изменятся на время проведениия Липецкого триатлона «Зеленый остров, 113» и парада в честь Дня физкультурника.

Из-за проведения Липецкого триатлона в субботу, 9 августа, изменятся маршруты автобусов № 8, 17, 40, 308к, 317, 321, 343, 359, 12, 28, 33, 33а, 325, 306 и 322.

С 05:00 до 16:00:

— автобусы маршрутов № 8, 17, 40, 308к, 317, 321, 343 в прямом направлении поедут по схеме «… Петровский мост — пл. Революции — ул. Советская — далее по маршрутам»; в обратном по схеме: «… ул. Советская — пл. Революции — Петровский мост — далее по маршрутам»;

— маршрут № 359 в прямом и обратном направлениях будет осуществляться через «… — пл. Театральная — ул. Фрунзе — ул. Неделина (разворот в районе магазина «Янтарь»)»;

— автобусы № 12 поедут до пересечения ул. Неделина с ул. 50 лет НЛМК (разворот в районе магазина «Янтарь»);

— автобусы маршрута № 28 в прямом направлении поедут по схеме «п. Сырский Рудник — … — пр. Победы — ул. Советская — пл. Революции — Петровский мост — далее по маршруту», в обратном направлении при движении с НЛМК по схеме «… Петровский мост — пл. Революции — ул. Фрунзе — ул. Неделина — разворот в районе магазина «Янтарь» — ул. Неделина — пр. Победы — … — Сырский Рудник»;

–маршруты № 33, 33а, 325 в прямом направлении будут осуществляться по схеме «… Петровский мост — пл. Революции — пл. Театральная — далее по маршрутам».

С 05:00 до 09:00 и с 12:00 до 16:00:

— маршруты № 33, 33а, 325, 322, 306 в направлении пл. Мира поедут по схеме: «… пл. Плеханова — ул. Зегеля — Петровский проезд (спуск) — пл. Революции — Петровский мост — далее по маршрутам».

Из-за проведения парада в честь Дня физкультурника от площади Ленина-Соборной по Петровскому проезду до площади Петра Великого изменится движение автобусов № 2, 12, 315, 352, 345, 33, 33а, 325, 322, 306 и 36.

С 09:00 до 12:00:

— маршруты № 2, 12, 315, 352 пролягут через «… — ул. Гагарина — ул. Плеханова — пл. Плеханова — пл. Театральная (правый поворот) — ул. Советская — далее по маршрутам»;

— маршрут № 345 будет осуществляться по схеме: «…ул. Гагарина — ул. Плеханова — пл. Плеханова — ул. Зегеля — далее по маршруту»;

— маршруты № 33, 33а, 325, 322, 306 будут осуществляться по схеме: «… — пл. Плеханова — пл. Театральная (левый поворот) — ул. Советская — пл. Революции — далее по маршрутам»;

— автобусы маршрута № 36 поедут по схеме: «… пл. Плеханова — пл. Театральная (правый поворот) — ул. Советская — далее по маршруту».
изменение маршрута
3
0
5
0
3

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Бин Мистер
4 минуты назад
Интересы жителей Манежа не учитываются никогда, а уж если спортивные мероприятия, мы просто заложники с транспортом. И так 28-й маршрут не дождешься проще с Петровского рынка или Проспекта пешком прийти вечером чем дождаться 28 автобус
Ответить
Коцарь
19 минут назад
Автобуса №24 на 21:49 с Сокола практически никогда нет, приходится ехать на 346-м и делать пересадку. В противном случае автобус приезжает почти в 23 часа. Следующий по расписанию за ним. Безобразно работает 24 маршрут в вечернее время! Скудное расписание, но даже оно не соблюдается. На каком маршруте ездят власти? На 8-ке, думаю! Вот пусть себе сделают часовой интервал на маршрут.
Ответить
Сергей
5 минут назад
А этот комментарий здесь зачем? С пересадкой-то можно доехать?
Ответить
Ирина
28 минут назад
После 20:30 с улицы Ангарской в центр ничего не ходит. Было бы лучше, если бы 28-й маршрут закольцевали через Линию на 30-й, а 27-й пустили на Сырский Рудник через Меркурий по Советской до НЛМК. К тому в дептранс, убрал такие прекрасные маршруты, как 24А и 36 последний был самым прямым в центр с Сырского.
Ответить
Михаил
2 минуты назад
А по улице 50 лет НЛМК что будет ездить? Вообще, есть распространённое мнение, что такие типа "районы" как Косырёвка, Сырский. Ссёлки, Жёлтые пески зря ввели в черту города. Они городу не нужны, это посёлки. Но, видимо, кому-то это было выгодно тогда.
Ответить
Весело
36 минут назад
Это надо было делать в понедельник. И всем на работу дружно не добраться.
Ответить
смотритель зоопарка
45 минут назад
как же достали а
Ответить
Содоводы
20 минут назад
А што такого? На завтрак с 9 до 12 яблочки закончились? Надо было про запас брать ранее!
Ответить
Фискульт привет
48 минут назад
Всем, кроме бегунов, надеть намордники
Ответить
физкультурник
53 минуты назад
Завтра побежим, кто куда
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить