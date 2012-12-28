9 августа в Липецке изменятся маршруты автобусов

Маршруты изменятся на время проведениия Липецкого триатлона «Зеленый остров, 113» и парада в честь Дня физкультурника.

Из-за проведения Липецкого триатлона в субботу, 9 августа, изменятся маршруты автобусов № 8, 17, 40, 308к, 317, 321, 343, 359, 12, 28, 33, 33а, 325, 306 и 322.С 05:00 до 16:00:— автобусы маршрутов № 8, 17, 40, 308к, 317, 321, 343 в прямом направлении поедут по схеме «… Петровский мост — пл. Революции — ул. Советская — далее по маршрутам»; в обратном по схеме: «… ул. Советская — пл. Революции — Петровский мост — далее по маршрутам»;— маршрут № 359 в прямом и обратном направлениях будет осуществляться через «… — пл. Театральная — ул. Фрунзе — ул. Неделина (разворот в районе магазина «Янтарь»)»;— автобусы № 12 поедут до пересечения ул. Неделина с ул. 50 лет НЛМК (разворот в районе магазина «Янтарь»);— автобусы маршрута № 28 в прямом направлении поедут по схеме «п. Сырский Рудник — … — пр. Победы — ул. Советская — пл. Революции — Петровский мост — далее по маршруту», в обратном направлении при движении с НЛМК по схеме «… Петровский мост — пл. Революции — ул. Фрунзе — ул. Неделина — разворот в районе магазина «Янтарь» — ул. Неделина — пр. Победы — … — Сырский Рудник»;–маршруты № 33, 33а, 325 в прямом направлении будут осуществляться по схеме «… Петровский мост — пл. Революции — пл. Театральная — далее по маршрутам».С 05:00 до 09:00 и с 12:00 до 16:00:— маршруты № 33, 33а, 325, 322, 306 в направлении пл. Мира поедут по схеме: «… пл. Плеханова — ул. Зегеля — Петровский проезд (спуск) — пл. Революции — Петровский мост — далее по маршрутам».Из-за проведения парада в честь Дня физкультурника от площади Ленина-Соборной по Петровскому проезду до площади Петра Великого изменится движение автобусов № 2, 12, 315, 352, 345, 33, 33а, 325, 322, 306 и 36.С 09:00 до 12:00:— маршруты № 2, 12, 315, 352 пролягут через «… — ул. Гагарина — ул. Плеханова — пл. Плеханова — пл. Театральная (правый поворот) — ул. Советская — далее по маршрутам»;— маршрут № 345 будет осуществляться по схеме: «…ул. Гагарина — ул. Плеханова — пл. Плеханова — ул. Зегеля — далее по маршруту»;— маршруты № 33, 33а, 325, 322, 306 будут осуществляться по схеме: «… — пл. Плеханова — пл. Театральная (левый поворот) — ул. Советская — пл. Революции — далее по маршрутам»;— автобусы маршрута № 36 поедут по схеме: «… пл. Плеханова — пл. Театральная (правый поворот) — ул. Советская — далее по маршруту».