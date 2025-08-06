Происшествия
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51 минуту назад
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На берегу привокзального пруда нашли удочку погибшего мужчины
Ни телефона погибшего, ни его документов на берегу не оказалось.
— На вид мужчине более 60 лет. Предположительно, он рыбачил и попал в воду случайно, — рассказал GOROD48 очевидец следственных действий.
Тело мужчины, напомним, заметили на поверхности пруда на улице Совхозной прохожие. Труп достали из воды спасатели. Личность погибшего и обстоятельства его гибели устанавливают полицейские.
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