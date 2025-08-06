Сегодня в Липецке: большой спортивный праздник, работодатели не видят разницы между магистрами и бакалаврами
06.08.2025 16:41
В четырех районах Липецка отключат холодную воду
Подачу холодной воды 7 августа из-за плановых ремонтных работ на сетях временно ограничат жителям 9-го и 21-го микрорайонов, Матырского и Тракторного, предупредили в «РВК-Липецк».
С 10:00 и до завершения работ без холодной воды останутся дома №№ 126, 128, 130, 132 по проспекту Победы, №№ 4, 6, 8, 10 по улице Катукова, №№ 3/2, 13а, 50, 180 по улице Дубовой, №№ вл.3, вл. 3/4 по улице Саратовской, №№ 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 4а/1, 4б, 5, 7, 8, 8/1, 8/2, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а по улице Моршанской, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 по улице Физкультурной, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 по улице Российской, №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 по улице Сельскохозяйственной.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
7 августа плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 154б по улице Салтыкова-Щедрина, на улицах 20-го Партсъезда, Красной, Маяковского, а также в Сселках обесточат дом № 1 по улице Вешенской, улицу Сокольскую, садоводчество «Металлург-6».
