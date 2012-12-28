Лесная охрана нашла свежий пень: по следам волочения полицейские вышли к дому браконьера
«Нас сверху заливает, а снизу мы гниём»: руководитель областного СК поручил возбудить дело по дому на Московской
Мэрия нашла 50 миллионов рублей на новый пешеходный мост через железную дорогу на улице Гайдара
Общество
59
сегодня, 16:51
НЛМК поможет школьникам выбрать профессию
Новолипецкий металлургический комбинат приглашает подростков 13-16 лет в профориентационную программу «Корпорация дети». Школьникам расскажут о комбинате и помогут определиться с профессией.
Профориентационные встречи ждут и родителей будущих выпускников. Их познакомят с базовыми учебными заведениями НЛМК, условиями поступления и мерами поддержки студентов от комбината.
Новая волна «Корпорации дети» стартует 10 марта. Следующие — в апреле и мае. Занятия будут проходить два раза в неделю, по вторникам и четвергам, с 15:30 до 17:00 в Центре карьеры НЛМК на улице Советской, 25. Участие в проекте бесплатное. Подать заявку можно по ссылке или по телефону: +7(4742) 447-447