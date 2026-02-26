Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Бензин из вагона-цистерны воровали машинисты, помощники и безработный
Происшествия
Липецк возглавила Светлана Бедрова
Общество
Липецкую многоэтажку заливает талой водой
Общество
Разбившийся снегоход был зарегистрирован, но водитель не учился его управлению
Происшествия
Лесная охрана нашла свежий пень: по следам волочения полицейские вышли к дому браконьера
Происшествия
Пожарные добрались до подопечной соцзащиты через крохотное окошко — но было уже поздно
Происшествия
«ВАЗ» на чаплыгинской трассе загорелся после взрыва газового баллончика
Происшествия
Спасатели помогли доставить пациента до машины скорой
Общество
«Нас сверху заливает, а снизу мы гниём»: руководитель областного СК поручил возбудить дело по дому на Московской
Общество
Мэрия нашла 50 миллионов рублей на новый пешеходный мост через железную дорогу на улице Гайдара
Общество
Читать все
Прокуратура потребовала от департамента ЖКХ мэрии передать КНС во «Взлетном» горводоканалу
Общество
На улице Терешковой столкнулись «Киа» и «Мерседес» — оба водителя пострадали
Происшествия
На площади Победы загорелась квартира: из дома эвакуировали 15 человек
Происшествия
Ушлого интернет-продавца нашли в посёлке Лев Толстой
Происшествия
Дело бывшего и.о. начальника УКС Ельца дошло до суда
Происшествия
Троих менеджеров пункта выдачи заказов обвиняют в краже товаров на 359 000 рублей
Происшествия
В Липецкой области туман и до +2
Погода в Липецке
Два ДТП закупорили движение на улице Кривенкова
Общество
В Дачном отключат холодную воду
Общество
НЛМК поможет школьникам выбрать профессию
Общество
Читать все
Происшествия
732
сегодня, 17:04
2

На площади Победы загорелась квартира: из дома эвакуировали 15 человек

Никто не пострадал.

Сегодня вечером спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире дома №3а на площади Победы.

IMG_0046.jpeg+2026-02-26-17.04.04.jpg

Сейчас возгорание тушат и обследуют квартиру с фонариком.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, идёт ликвидация открытого горения, в квартире произошло возгорание внутренней отделки, погибших и пострадавших нет. Для тушения пожара привлечены 20 спасателей, задействовано пять единиц техники. Из дома эвакуировано 15 человек.


пожар
0
2
2
2
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Теперь
14 минут назад
Все нижнии квартиры залили.
Ответить
Ха
19 минут назад
Оживили картинку
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить