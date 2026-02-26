Лесная охрана нашла свежий пень: по следам волочения полицейские вышли к дому браконьера
Происшествия
сегодня, 17:04
На площади Победы загорелась квартира: из дома эвакуировали 15 человек
Никто не пострадал.
Сейчас возгорание тушат и обследуют квартиру с фонариком.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, идёт ликвидация открытого горения, в квартире произошло возгорание внутренней отделки, погибших и пострадавших нет. Для тушения пожара привлечены 20 спасателей, задействовано пять единиц техники. Из дома эвакуировано 15 человек.
