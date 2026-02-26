На площади Победы загорелась квартира: из дома эвакуировали 15 человек

Никто не пострадал.

Сегодня вечером спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире дома №3а на площади Победы.Сейчас возгорание тушат и обследуют квартиру с фонариком.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, идёт ликвидация открытого горения, в квартире произошло возгорание внутренней отделки, погибших и пострадавших нет. Для тушения пожара привлечены 20 спасателей, задействовано пять единиц техники. Из дома эвакуировано 15 человек.