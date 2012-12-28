Лесная охрана нашла свежий пень: по следам волочения полицейские вышли к дому браконьера
«Нас сверху заливает, а снизу мы гниём»: руководитель областного СК поручил возбудить дело по дому на Московской
Липецкая вечЁрка: крышепад, кто руководит городом и состояние спасенных из рухнувшего цеха
Сегодня, 26 февраля, еще в трех домах рухнули крыши, губернатор Игорь Артамонов назначил и.о. мэра Липецка, и GOROD48 узнал о состоянии пострадавших при обрушении цеха завода «Моторинвест».
«Чистить нужно вовремя, а пожилым должны волонтеры помочь!», — предложил Бывалый.
«Впору устроить областной флешмоб: «Всем на крыши! Выше, выше!» А в школах срочно провести разговор о главном: «Вес выпавшего снега в зависимости от погодных условий. Подними предков с дивана»», — добавила Бабка Первая.
В Липецке крыши пока только текут, как, например в доме № 6 по улице 9 микрорайон. В Госжилинспекции говорят, что ждут наплыва подобных сообщений с началом весны.
«Жильцы, смените управляшку. Хватит кормить бездельников», — предложила Евгения.
«Большинство многоэтажек заливает, потому что запас прочности подошёл к концу. Непонятно, почему никто не реагирует? Почему ждут, когда настанет самая последняя стадия, и не дай бог с человеческими жертвами?», — боятся Грязинцы.
Управляющая компания «Рубин» тоже не сильно торопилась реагировать на жалобы жильцов. Это довело ее до уголовного дела, которое потребовал возбудить руководитель регионального Следкома Евгений Шаповалов. Возможно, на этом примере другие управляющие компании научатся работать. Если нет, тогда могут прийти и к ним!
«Ну, наконец-то и у нас в Липецке пошло», — порадовался Сергей.
Губернатор Игорь Артамонов подписал указ о назначении вице-мэра Светланы Бедровой исполняющей обязанности главы города.
Светлана Бедрова исполняла обязанности мэра с 16 февраля, после того, как 13 февраля, в пятницу, Роман Ченцов написал заявление об отставке.
Теперь она будет руководить администрацией Липецка до того момента, как депутаты горсовета выберут нового мэра.
«Я помню Светлану Валерьевну, она была у нас учителем, очень порядочная и справедливая!», — написал Да.
«Этот понятно, а снег кто будет убирать в городе?», — поднял насущный вопрос комментатор.
«Учитель будет управлять городским хозяйством?» — удивился Интересно.
«А у нас пед. институт кузница управляющих кадров!», — ответил САИ.
«Как показал опыт — ветеринар — не лучший случай!», — добавила Гостья.
Если с мэром пока ничего не понятно, то в горсовете все идет по плану. В нем объявили о начале выдвижения кандидатов на звание «Почетный гражданин Липецка».
По количеству Почетных граждан Липецк уже давно переплюнул Москву, где их всего 17 и Санкт-Петербург — 57. В Липецке же Почетных граждан аж 112!
Среди Почетных граждан — общественники, имена которых мало кому известны, отставные гаишники, строители типового жилья, коллеги и родители действующих депутатов. Широко известны единицы удостоенных этого звания.
Для тех, кто интересуется, список почетных граждан рамещен здесь.
Сегодня санавиация перевезла одного из пострадавших при обрушении крыши цеха завода «Моторинвест» в московский Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова. Состояние пациента врачи назвали удовлетворительным.
Из восьми рабочих, пострадавших во время обрушения, четверо выписаны из больниц на амбулаторное лечение. В областной клинической больнице лечатся два мужчины, в Елецкой горбольницы имени Семашко — одна женщина. Их здоровью ничего не угрожает.
«Скорейшего выздоровления всем. Надеюсь, последствий после травм не будет. Храни всех Господь», — пожелала Гостья.
Соцработник не мог попасть к своей подопечной в дом на улице Лестева в селе Долгуша Долгоруковского округа. Женщина обратилась к спасателям, те приехали, но было уже поздно. 78-летнюю хозяйку дома нашли мертвой.
Сегодня ночью и завтра утром в Липецке ожидается туман. Будьте осторожны на дорогах. По прогнозам синоптиков, завтра в городе около 0 градусов.
