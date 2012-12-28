Липецкая вечЁрка: крышепад, кто руководит городом и состояние спасенных из рухнувшего цеха

Сегодня, 26 февраля, еще в трех домах рухнули крыши, губернатор Игорь Артамонов назначил и.о. мэра Липецка, и GOROD48 узнал о состоянии пострадавших при обрушении цеха завода «Моторинвест».