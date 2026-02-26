На улице Терешковой столкнулись «Киа» и «Мерседес» — оба водителя пострадали

Авария произошла на выезде с прилегающей территории.

Днем 26 февраля на улице Терешковой в Липецке произошло ДТП с участием автомобилей «Киа» и «Мерседес».По словам очевидца аварии, она произошла, когда водитель «Киа» выезжал с прилегающей территории у дома № 3/1, а «Мерседес» двигался по главной дороге.— Водителей машин забрали бригады скорой помощи, — рассказал липчанин.