На улице Терешковой столкнулись «Киа» и «Мерседес» — оба водителя пострадали
Авария произошла на выезде с прилегающей территории.
По словам очевидца аварии, она произошла, когда водитель «Киа» выезжал с прилегающей территории у дома № 3/1, а «Мерседес» двигался по главной дороге.
— Водителей машин забрали бригады скорой помощи, — рассказал липчанин.
