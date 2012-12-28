Все новости
Происшествия
477
38 минут назад
1

Разбившийся снегоход был зарегистрирован, но водитель не учился его управлению

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Липецкой области рассказала о первых результатах расследования трагедии в Хлевенском округе.

22 февраля на окраине села Елец-Лозовка Хлевенского округа 43-летний водитель снегохода не справился с управлением и врезался в бетонную опору линии электропередач. Водитель и его 45-летняя пассажирка погибли.

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Липецкой области рассказала о первых результатах расследования трагедии в Хлевенском округе. По уточнённым данным, снегоход всё же был зарегистрирован в Воронежской области. 

«На сегодня известно, что снегоход был зарегистрирован в Воронежской области и прошел техосмотр. Но водитель не имел необходимой подготовки для управления снегоходом. Другие причины случившегося сейчас выясняют следователи. Напомним, чтобы управлять снегоходом, нужно иметь удостоверение тракториста-машиниста категории «А1» или водительские права с открытой категорией «А» или «В1» (с отметкой «MS»). Также нужно зарегистрировать технику в Гостехнадзоре и проходить техосмотр», — сообщили в инспекции Гостехнадзора.
авария
снегоход
0
2
0
2
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Горожанин
30 минут назад
Каждый думает, что, купив машину и получив права, знания об устройстве техники, навыках контраварийного вождения, да и школьный курс физики сами собой приложатся... Не тут-то было. В Липецке на дорогах это особенно заметно.
Ответить
