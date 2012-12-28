Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
Разбившийся снегоход был зарегистрирован, но водитель не учился его управлению
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Липецкой области рассказала о первых результатах расследования трагедии в Хлевенском округе.
По уточнённым данным, снегоход всё же был зарегистрирован в Воронежской области.
«На сегодня известно, что снегоход был зарегистрирован в Воронежской области и прошел техосмотр. Но водитель не имел необходимой подготовки для управления снегоходом. Другие причины случившегося сейчас выясняют следователи. Напомним, чтобы управлять снегоходом, нужно иметь удостоверение тракториста-машиниста категории «А1» или водительские права с открытой категорией «А» или «В1» (с отметкой «MS»). Также нужно зарегистрировать технику в Гостехнадзоре и проходить техосмотр», — сообщили в инспекции Гостехнадзора.
