Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Бензин из вагона-цистерны воровали машинисты, помощники и безработный
Происшествия
Липецк возглавила Светлана Бедрова
Общество
Липецкую многоэтажку заливает талой водой
Общество
Разбившийся снегоход был зарегистрирован, но водитель не учился его управлению
Происшествия
Лесная охрана нашла свежий пень: по следам волочения полицейские вышли к дому браконьера
Происшествия
Пожарные добрались до подопечной соцзащиты через крохотное окошко — но было уже поздно
Происшествия
«ВАЗ» на чаплыгинской трассе загорелся после взрыва газового баллончика
Происшествия
Спасатели помогли доставить пациента до машины скорой
Общество
«Нас сверху заливает, а снизу мы гниём»: руководитель областного СК поручил возбудить дело по дому на Московской
Общество
Мэрия нашла 50 миллионов рублей на новый пешеходный мост через железную дорогу на улице Гайдара
Общество
Читать все
Прокуратура потребовала от департамента ЖКХ мэрии передать КНС во «Взлетном» горводоканалу
Общество
На улице Терешковой столкнулись «Киа» и «Мерседес» — оба водителя пострадали
Происшествия
На площади Победы загорелась квартира: из дома эвакуировали 15 человек
Происшествия
Ушлого интернет-продавца нашли в посёлке Лев Толстой
Происшествия
Дело бывшего и.о. начальника УКС Ельца дошло до суда
Происшествия
Троих менеджеров пункта выдачи заказов обвиняют в краже товаров на 359 000 рублей
Происшествия
В Липецкой области туман и до +2
Погода в Липецке
Два ДТП закупорили движение на улице Кривенкова
Общество
В Дачном отключат холодную воду
Общество
НЛМК поможет школьникам выбрать профессию
Общество
Читать все
Происшествия
205
46 минут назад
1

Троих менеджеров пункта выдачи заказов обвиняют в краже товаров на 359 000 рублей

Их добычей стали невостребованные заказы.

В Данкове рассмотрят уголовные дела троих менеджеров пункта выдачи товаров популярного маркетплейса — их обвиняют в кражах невостребованных заказов.

«Каждый обвиняется в совершении преступлений по части первой статьи 158 УК РФ «Кража». Как следует из обвинительного заключения, в общей сложности сотрудники пункта выдачи украли со склада товары на сумму свыше 359 тысяч рублей», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
кража
1
0
0
1
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Свекловоды
14 минут назад
по привычке тащат всё подряд, как из колхоза
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить