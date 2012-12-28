Лесная охрана нашла свежий пень: по следам волочения полицейские вышли к дому браконьера
Происшествия
Троих менеджеров пункта выдачи заказов обвиняют в краже товаров на 359 000 рублей
Их добычей стали невостребованные заказы.
«Каждый обвиняется в совершении преступлений по части первой статьи 158 УК РФ «Кража». Как следует из обвинительного заключения, в общей сложности сотрудники пункта выдачи украли со склада товары на сумму свыше 359 тысяч рублей», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
