В Липецкой области туман и до +2

В регион придет оттепель, снегопады закончатся.



В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области начнет расти, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры составят 0-2 градусов мороза, что на 2-4 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, в отдельных районах туман, днем без существенных осадков. Ветер переменный, 4-9 м/сек. Температура воздуха ночью составит от -3 до -8 градусов, днем – от -3 до +2.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман. Ночью на улице от -3 до -5 градусов, днем – около 0.День 27 февраля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +10. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 28 градусов мороза.