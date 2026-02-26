Ушлого интернет-продавца нашли в посёлке Лев Толстой

Теперь его судят по обвинению в мошенничестве.

Чаплыгинский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела 36-летнего жителя поселка Лев Толстой, обвиняемого в мошенничестве с причинением значительного ущерба (по части второй статьи 159 УК РФ). Речь идёт о популярной сейчас схеме обмана, когда продавец с сайта объявлений получает оплату за товар и сразу после этого пропадает.«По версии следствия, в июне 2024 года мужчина разместил в интернете объявление о продаже автоматической коробки передач для автомобиля с привлекательной ценой. Покупателю из другого города он предложил отправить товар транспортной компанией при условии полной предоплаты. Но получив деньги, продавец перестал выходить на связь с покупателем», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.Покупатель с скриншотами переписки, чеком о переводе и данными об авторе объявления обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, которое дошло до суда.