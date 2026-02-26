Все новости
Липчанка пыталась убить себя и своих детей
Происшествия
Напичканную наркотиками «Шкоду» остановили на улице Матросова в Липецке
Происшествия
Ещё одного охранника из Волово осудили за поддельное медзаключение
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Sex shop» VS «БулоШная»
Общество
Жительнице ближнего зарубежья в Липецке грозит пожизненное лишение свободы
Происшествия
На улице 8 Марта упало металлическое ограждение с крыши
Происшествия
17 дней трамваи не возят пассажиров к конечной остановке «Кольцо 9-го микрорайона»
Общество
Рыбак провалился утром под лед у «Метро»
Происшествия
В Липецкой области становится все теплее
Погода в Липецке
Липчанка пыталась убить себя и своих детей
Происшествия
Студентка из Грязей перечислила мошенникам почти полмиллиона рублей
Происшествия
Рыбак провалился утром под лед у «Метро»
Происшествия
Жительнице ближнего зарубежья в Липецке грозит пожизненное лишение свободы
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Красный переключился на жёлтый
Происшествия
Утро в Липецкой области началось с красного уровня угрозы БПЛА
Происшествия
Небо снова чистое
Происшествия
Выходные в Липецке: юбилейный концерт маэстро и весенний дресс-код – цветы и бутоньерки в волосах
Общество
Происшествия
1318
26.02.2026 15:59
4

Ушлого интернет-продавца нашли в посёлке Лев Толстой

Теперь его судят по обвинению в мошенничестве.

Чаплыгинский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела 36-летнего жителя поселка Лев Толстой, обвиняемого в мошенничестве с причинением значительного ущерба (по части второй статьи 159 УК РФ). Речь идёт о популярной сейчас схеме обмана, когда продавец с сайта объявлений получает оплату за товар и сразу после этого пропадает.

«По версии следствия, в июне 2024 года мужчина разместил в интернете объявление о продаже автоматической коробки передач для автомобиля с привлекательной ценой. Покупателю из другого города он предложил отправить товар транспортной компанией при условии полной предоплаты. Но получив деньги, продавец перестал выходить на связь с покупателем», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Покупатель с скриншотами переписки, чеком о переводе и данными об авторе объявления обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, которое дошло до суда.
Комментарии (4)

А на авито
26.02.2026 21:06
что творится потребовался блок питания компьютера переписываюсь деньги сразу пишет пошлю авито доставкой я ему что нахожусь рядом то-есть товар и сразу деньги перестал отвечать и все практически так понимая что из за 5-10 тыс ни кто их искать не будет Бардак одним словом
Ответить
ап
26.02.2026 21:01
Надо было отправить - а денег не взять . Вот тогда бы был обман века
Ответить
Магомед
26.02.2026 16:47
Какой же он ушлый?
Ответить
Правда
26.02.2026 16:11
Это уже 519й..
Ответить
