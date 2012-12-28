Лесная охрана нашла свежий пень: по следам волочения полицейские вышли к дому браконьера
В Дачном отключат холодную воду
27 февраля «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях – без холодной воды останутся жители частного сектора поселка Дачный, предупредили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
27 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 16:00 отключат электричество в домах № 370 по улице Береговой, № 19 по улице Скороходова, №№ 18а, 34а по улице Огородной, № 394 по улице Ситовской, № 14 по улице Скороходова (Ситовка), №№ 3, 4 по улице Цемзаводской, № 243 в садоводчестве «Металлург-2». В этот период также обесточат улицы Баумана, Родниковую, садоводчества «Речное», «Сокол-3», Насосную станцию.
