В Дачном отключат холодную воду

27 февраля «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях – без холодной воды останутся жители частного сектора поселка Дачный, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в частном секторе Дачного – на улицах Писарева, Постышева, Олимпийской, Варшавской, Дачной, Р. Зорге, Бурлакова, Добровской, Патриотической, Сливовой, Славянской, Абрикосовой, Папанина, в переулке Виноградном.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.27 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 16:00 отключат электричество в домах № 370 по улице Береговой, № 19 по улице Скороходова, №№ 18а, 34а по улице Огородной, № 394 по улице Ситовской, № 14 по улице Скороходова (Ситовка), №№ 3, 4 по улице Цемзаводской, № 243 в садоводчестве «Металлург-2». В этот период также обесточат улицы Баумана, Родниковую, садоводчества «Речное», «Сокол-3», Насосную станцию.