Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
«Яму объезжал»: под Липецком в столкновении «Фольксвагена» и «Рено» пострадал 59-летний водитель
Общество
243
сегодня, 15:31
2
Какому бизнесу в Липецкой области жить хорошо?
Агентство стратегических инициатив (АСИ) проводит исследование инвестиционного климата в регионах России. Его цель — получить объективную оценку условий ведения бизнеса и определить, какие направления требуют особого внимания властей.
Результаты исследования будут учтены при формировании Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Презентация его результатов по традиции состоится на площадке Петербургского международного экономического форума.
В прошлом году Липецкая область занимала восьмое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. В 2024— девятое. А в 2023-м — 15-е.
Национальный рейтинг рассчитывается по 110 показателям в восьми направлениях. Он оценивает усилия властей в создании благоприятных условий для предпринимателей. В прошлом году Липецкая область стала лидером рейтинга в направлении «Защита бизнеса».
По итогам 2024 Липецкой области удалось занять первое место в ЦФО по привлечённым инвестициям с ростом - 128,1%. Ключевую роль сыграли три отрасли – обработка, обеспечение электроэнергией, транспортировка и хранение.
0
0
1
0
3
Комментарии (2)