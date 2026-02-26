Два ДТП закупорили движение на улице Кривенкова

Пока серьезный затор не наблюдается, но скоро люди поедут домой.

Днем 26 февраля на улице Кривенкова в Липецке столкнулись автомобили «Лада Гранта» охраны Росгвардии и «Фольксваген Поло». Спустя некоторое время рядом с ними произошло еще одно ДТП, в результате которого «ВАЗ-2114» вылетел на снежный бугор обочины.Судя снимкам с места аварии, движение в сторону улицы Белана полностью перекрыто. Пока движение по улице Кривенкова не затруднено, но скоро начнется вечерний час-пик и траффик может замедлиться.