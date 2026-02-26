Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Бензин из вагона-цистерны воровали машинисты, помощники и безработный
Происшествия
Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
Происшествия
Третья крыша за день обрушилась под тяжестью снега
Происшествия
Липецк возглавила Светлана Бедрова
Общество
Комитет облсовета по ЖКХ оказался обезглавлен
Общество
На обустройство «Петропарка» выделены еще 74,7 миллиона рублей
Общество
516 фигурантов уголовных дел заключили контракты на военную службу
Общество
Липецкую многоэтажку заливает талой водой
Общество
33-летнего усманца оштрафовали за публикацию видео пожара на нефтебазе
Происшествия
Разбившийся снегоход был зарегистрирован, но водитель не учился его управлению
Происшествия
Читать все
Прокуратура потребовала от департамента ЖКХ мэрии передать КНС во «Взлетном» горводоканалу
Общество
Спасатели помогли доставить пациента до машины скорой
Общество
На улице Терешковой столкнулись «Киа» и «Мерседес» — оба водителя пострадали
Происшествия
Дело бывшего и.о. начальника УКС Ельца дошло до суда
Происшествия
Какому бизнесу в Липецкой области жить хорошо?
Общество
«Яму объезжал»: под Липецком в столкновении «Фольксвагена» и «Рено» пострадал 59-летний водитель
Общество
Ушлого интернет-продавца нашли в посёлке Лев Толстой
Происшествия
Пожарные добрались до подопечной соцзащиты через крохотное окошко — но было уже поздно
Происшествия
Очередное обрушение кровли — на этот раз в чаплыгинской деревне
Происшествия
Два ДТП закупорили движение на улице Кривенкова
Общество
Читать все
Общество
62
12 минут назад

Два ДТП закупорили движение на улице Кривенкова

Пока серьезный затор не наблюдается, но скоро люди поедут домой.

Днем 26 февраля на улице Кривенкова в Липецке столкнулись автомобили «Лада Гранта» охраны Росгвардии и «Фольксваген Поло». Спустя некоторое время рядом с ними произошло еще одно ДТП, в результате которого «ВАЗ-2114»  вылетел на снежный бугор обочины.

photo_2026-02-26_16-17-01.jpg+2026-02-26-16.28.05.jpg

Судя снимкам с места аварии, движение в сторону улицы Белана полностью перекрыто. Пока движение по улице Кривенкова не затруднено, но скоро начнется вечерний час-пик и траффик может замедлиться.

photo_2026-02-26_16-16-45.jpg+2026-02-26-16.28.05.jpg
ДТП
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить