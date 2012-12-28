Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
Происшествия
сегодня, 09:23
53-летний мужчина пострадал при тушении «ВАЗа» на чаплыгинской трассе
Машина вспыхнула на проезжей части у села Демкино.
Также 25 февраля горел автомобиль «ВАЗ-2115» в селе Нижний Воргол Елецкого округа, этот пожар обошелся без пострадавших и был потушен очевидцами.
В Липецке 25 февраля дважды пожарные выезжали на вызовы из-за коротких замыканий без последующего горения и задымления вызванных на подгоревшей пищей.
