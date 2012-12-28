23-летний студент говорил пенсионеркам кодовое слово и забирал у них деньги для мошенников
Сегодня в Липецке: 80 лет ядерной бомбардировке, почти все студенты считают, что им не выжить без подработки
23-летний студент говорил пенсионеркам кодовое слово и забирал у них деньги для мошенников
Происшествия
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16 минут назад
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Мошенники позвонили студенту «из бухгалтерии учебного заведения»
18-летний парень лишился 142 000 рублей.
В Тербунах 30 июля 18-летнюю девушку мошенники через мессенджер также обвинили в преступлении — спонсорстве запрещённой организации. В стрессе она перевела на различные счета 150 000 рублей.
5 августа в Липецке в полицию пришёл 22-летний парень, которого обманули на 251 000 рублей под предлогом продления абонентского договора. Деньги были переведены мошенникам через мобильное приложение.
4 августа 42-летняя жительница Липецка поверила звонку из «Социального фонда России». Её убедили перевести на «безопасные счета» 130 000 рублей.
3 августа 42-летний липчанин хотел купить билеты в лаунж-зону кинотеатра, перешёл по ссылке на сайте и с его счёта списали 51 800 рублей.
А в Ельце в полицию вчера пришла 63-летняя женщина. Её обманули под видом займа в мессенджере — женщина лишилась 58 400 рублей.
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