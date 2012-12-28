Мошенники позвонили студенту «из бухгалтерии учебного заведения»

18-летний парень лишился 142 000 рублей.

4 августа 18-летнему липчанину позвонили «сотрудники бухгалтерии учебного заведения» и обманули его на 142 000 рублей. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, после звонка из лжевуза мошенники представились молодому человеку сотрудниками «портала Госуслуг», «Центробанка» и «ФСБ» и сообщили, что ему необходимо задекларировать деньги, а также напугали ответственностью за содействие в совершении тяжкого преступления. В результате парень перевёл деньги через банкомат на указанные ему счета.В Тербунах 30 июля 18-летнюю девушку мошенники через мессенджер также обвинили в преступлении — спонсорстве запрещённой организации. В стрессе она перевела на различные счета 150 000 рублей.5 августа в Липецке в полицию пришёл 22-летний парень, которого обманули на 251 000 рублей под предлогом продления абонентского договора. Деньги были переведены мошенникам через мобильное приложение.4 августа 42-летняя жительница Липецка поверила звонку из «Социального фонда России». Её убедили перевести на «безопасные счета» 130 000 рублей.3 августа 42-летний липчанин хотел купить билеты в лаунж-зону кинотеатра, перешёл по ссылке на сайте и с его счёта списали 51 800 рублей.А в Ельце в полицию вчера пришла 63-летняя женщина. Её обманули под видом займа в мессенджере — женщина лишилась 58 400 рублей.