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сегодня, 12:17
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Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности

А вот случаев поставок в образовательные организации фальсифицированных продуктов в этом году не выявлено.

Скоро в школу! В преддверии нового учебного года Управление Роспотребнадзора по Липецкой области рассказало о контроле за качеством и безопасностью питания детей в детских образовательных организациях.

С начала этого года было обследовано 391 общеобразовательное учреждение. В ходе проверок отобрано и исследовано более 500 проб пищевых продуктов, 2264 пробы готовых блюд.

По результатам лабораторного контроля удельный вес проб, не отвечающих нормативам по микробиологическим показателям, составил 0,8%, по калорийности — 1,8%. А вот случаев поставок в образовательные организации фальсифицированных продуктов не выявлено.

Охват школьников Липецкой области горячим питанием составляет 95,2%.

«В дошкольных и общеобразовательных учреждениях питание организовано в соответствии с примерным двухнедельным меню, основанным на принципах здорового питания. Особое внимание уделяется контролю качества поступающих продуктов и готовых блюд. Органами власти приняты меры по увеличению финансирования питания, обеспечению прямых поставок продуктов в образовательные организации от производителя, в результате чего выполнение норм питания улучшилось. Также для обеспечения детей качественным и безопасным питанием, минимизации рисков получения некачественных продуктов проводятся встречи с родительской общественностью, обучающие семинары с ответственными за организацию питания в общеобразовательных учреждениях, руководителями компаний, предоставляющих услуги общественного питания школам, предприятиями оптовой торговли», — добавляют в Роспотребнадзоре.
школьное питание
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Гость
5 минут назад
Мой ребёнок ходит в садик посёлок силикатный и всё время говорит что еда плохая интересно даже за что мы родители платим деньги такое без конца творится без придел ?
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Лиза
8 минут назад
А я вспоминаю наш школьный буфет в 70-е годы. Всегда покупала чай с пряниками - это было так вкусно!
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Интересно?
40 минут назад
Сейчас в школах есть буфеты? в наше время в школе в столовую приходили чисто что бы в буфете купить пиццу.
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Ответ
28 минут назад
А в наше время понятия не имели, что такое пицца. И приходили поесть вкуснейшую творожную запеканку (правда слипшиеся макароны с хлебной котлетой выбрасывали)
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Бабка Первая
31 минуту назад
Мой буфет был в 60-х. А сейчас у внуков в школе большой автомат, набитый печенюшками да газировками, т.е. дрянью.
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Родители
42 минуты назад
Имя ей - баланда.
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Бабка Первая
48 минут назад
Любое питание лучше, чем ничего. Если оно бесплатное. А ещё лучше, если б в школах были буфеты, как в наше время: покупаешь молоко/компот/чай, пирожок/коржик/бутерброд/яйцо - и мама спокойна.
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