Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности

А вот случаев поставок в образовательные организации фальсифицированных продуктов в этом году не выявлено.

Скоро в школу! В преддверии нового учебного года Управление Роспотребнадзора по Липецкой области рассказало о контроле за качеством и безопасностью питания детей в детских образовательных организациях.С начала этого года было обследовано 391 общеобразовательное учреждение. В ходе проверок отобрано и исследовано более 500 проб пищевых продуктов, 2264 пробы готовых блюд.По результатам лабораторного контроля удельный вес проб, не отвечающих нормативам по микробиологическим показателям, составил 0,8%, по калорийности — 1,8%. А вот случаев поставок в образовательные организации фальсифицированных продуктов не выявлено.Охват школьников Липецкой области горячим питанием составляет 95,2%.«В дошкольных и общеобразовательных учреждениях питание организовано в соответствии с примерным двухнедельным меню, основанным на принципах здорового питания. Особое внимание уделяется контролю качества поступающих продуктов и готовых блюд. Органами власти приняты меры по увеличению финансирования питания, обеспечению прямых поставок продуктов в образовательные организации от производителя, в результате чего выполнение норм питания улучшилось. Также для обеспечения детей качественным и безопасным питанием, минимизации рисков получения некачественных продуктов проводятся встречи с родительской общественностью, обучающие семинары с ответственными за организацию питания в общеобразовательных учреждениях, руководителями компаний, предоставляющих услуги общественного питания школам, предприятиями оптовой торговли», — добавляют в Роспотребнадзоре.