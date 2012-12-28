Тяжелобольному подростку медики отказывали в ведении препарата стоимостью 24 миллиона рублей на дому
Выходные в Липецке: узнаем, накопили ли десантники на арбуз и шанс «Металлурга» подобраться к лидеру
Тяжелобольному подростку медики отказывали в ведении препарата стоимостью 24 миллиона рублей на дому
Происшествия
214
18 минут назад
1
В реке Воронеж утонула женщина
Женщина утонула в необорудованном для купания месте в черте города Липецка.
В оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о несчастном случае через систему 112. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. В 19:25 тело женщины было поднято с глубины водоема в трех метрах от берега и доставлено на сушу сотрудниками поисково-спасательной службы на водных объектах города Липецка.
Тело передано сотрудникам полиции для проведения необходимых процессуальных действий. Обстоятельства гибели и точная причина смерти устанавливаются. По завершении всех следственных мероприятий останки будут направлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, сообщиди в ГУ МЧС России по Липецкой области.
Это десятая жертва воды с начала купального сезона и вторая за сегодняшний день.
0
3
0
0
0
Комментарии (1)