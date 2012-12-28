В Усманском районе утонул мужчина

Утонувшего подняли со дна реки Воронеж, в 50 метрах от берега.

Сегодня в 15:50 в районе села Савицкое Усманского района водолазы поисково-спасательной службы подняли со дна реки Воронеж тело мужчины.Труп был доставлен на берег сотрудниками поисково-спасательной на водных объектах города Усмань.На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым было передано тело для проведения необходимых процессуальных действий.После завершения всех оперативно-следственных мероприятий останки будут направлены в морг Усманской центральной районной больницы для установления точной причины смерти, сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.Это уже девятая жертва воды с начала купального сезона.