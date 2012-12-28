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Происшествия
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53 минуты назад
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В Усманском районе утонул мужчина
Утонувшего подняли со дна реки Воронеж, в 50 метрах от берега.
Труп был доставлен на берег сотрудниками поисково-спасательной на водных объектах города Усмань.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым было передано тело для проведения необходимых процессуальных действий.
После завершения всех оперативно-следственных мероприятий останки будут направлены в морг Усманской центральной районной больницы для установления точной причины смерти, сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.
Это уже девятая жертва воды с начала купального сезона.
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