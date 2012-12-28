Общество
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сегодня, 16:41
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C хамившим пассажирке водителем автобуса провели воспитательную беседу
Конфликт произошёл утром в автобусе 321-го маршрута.
— Водитель без настроения чуть не задавил женщину дверью и начал орать на неё только из-за того, что женщина вошла в среднюю дверь. Водитель начал орать и возмущаться на повышенных тонах. Целый автобус свидетелей… — Говорилось в обращении в редакцию.
Женщина возмущалась из-за того, что её прихлопнули дверью. Водитель в свою очередь ответил: «Вы царь зверей? Для кого написано?», применяя ненормативную лексику и обидные слова.
— С водителем, который вел себя не подобающем образом, провели разъяснительную беседу по поводу культурного и вежливого общения с пассажирами на рабочем месте, — прокомментировали инцидент в пресс-службе мэрии со ссылкой на департамент транспорта.
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