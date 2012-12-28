C хамившим пассажирке водителем автобуса провели воспитательную беседу

Конфликт произошёл утром в автобусе 321-го маршрута.

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Сегодня пассажиры пожаловались на водителя автобуса 321-го маршрута. Конфликт произошёл в 09:21 из-за того, что женщина зашла в автобус через среднюю дверь, её едва не прищемило, и на неё тут же обрушился гнев водителя. Часть разговора сняли на видео.— Водитель без настроения чуть не задавил женщину дверью и начал орать на неё только из-за того, что женщина вошла в среднюю дверь. Водитель начал орать и возмущаться на повышенных тонах. Целый автобус свидетелей… — Говорилось в обращении в редакцию.Женщина возмущалась из-за того, что её прихлопнули дверью. Водитель в свою очередь ответил: «Вы царь зверей? Для кого написано?», применяя ненормативную лексику и обидные слова.— С водителем, который вел себя не подобающем образом, провели разъяснительную беседу по поводу культурного и вежливого общения с пассажирами на рабочем месте, — прокомментировали инцидент в пресс-службе мэрии со ссылкой на департамент транспорта.