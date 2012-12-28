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сегодня, 16:41
19

C хамившим пассажирке водителем автобуса провели воспитательную беседу

Конфликт произошёл утром в автобусе 321-го маршрута.

Сегодня пассажиры пожаловались на водителя автобуса 321-го маршрута. Конфликт произошёл в 09:21 из-за того, что женщина зашла в автобус через среднюю дверь, её едва не прищемило, и на неё тут же обрушился гнев водителя. Часть разговора сняли на видео.

— Водитель без настроения чуть не задавил женщину дверью и начал орать на неё только из-за того, что женщина вошла в среднюю дверь. Водитель начал орать и возмущаться на повышенных тонах. Целый автобус свидетелей… — Говорилось в обращении в редакцию.

Женщина возмущалась из-за того, что её прихлопнули дверью. Водитель в свою очередь ответил: «Вы царь зверей? Для кого написано?», применяя ненормативную лексику и обидные слова.

— С водителем, который вел себя не подобающем образом, провели разъяснительную беседу по поводу культурного и вежливого общения с пассажирами на рабочем месте, — прокомментировали инцидент в пресс-службе мэрии со ссылкой на департамент транспорта.
транспорт
автобус
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Комментарии (19)

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Как гость
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Бабка Первая
10 минут назад
Может, это из-за потепления. От жары превращаемся в жутких эмоционалов. Ну, привыкнем лет через дцать и остынем))
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мк
21 минуту назад
некоторые водители автобусов дают себе право "воспитывать" пассажиров, особенно слабых и беззащитных - женщин и пенсионеров. Пора уж им объяснить, что нет у нас такого закона, который запрещал входить/ выходить в ту или иную дверь. А всякие надписи - это самоуправство
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Для водителей
24 минуты назад
А бывают пассажиры с детскими колясками! С детьми! Им тоже в переднюю дверь ломиться? Так там коляска не пройдёт! Что значит, он не смотрит в среднюю дверь?! А если пассажир неграмотный или просто задумался о своём, что же теперь людям боль и страдания причинять на ровном месте? Да ещё и грязью поливал всю дорогу, вместо извинений!
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Гость
25 минут назад
Моё мнение таких водителей нужно срочно уволить с рабочего места ?
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Дмитрий
40 минут назад
Зато после того, как ушла Автоколонна 1414, 321-й воспрял и ожил.
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Мать-и-мачеха
46 минут назад
Я так понимаю, водитель зажал дверями женщину в воспитательных целях. Не умеет читать, тогда на уровне рефлексов (страх, боль) запомнит, в какую дверь входить, а из какой выходить. Правда, джентльмен. Нечего сказать.
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маршрутка 333
47 минут назад
Кому не нравится? Ходите тогда пешком
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мизантроп
48 минут назад
жара, все звереют
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Мэр
50 минут назад
А я на стороне водителя!!! ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ НАПИСАНО ВХОД ЧЕРЕЗ ПЕРЕДНЮЮ ДВЕРЬ!!! Почему водитель должен ещё смотреть, а вдруг кто то там зашёл????? А бабки несутся лишь бы место занять.... И ещё хватает наглости водителю недовольства высказывать... Почему все в переднюю входят, а ей видите ли в среднюю надо! А ещё такие же выходят через переднюю, когда автобус пустой и людям заходить надо! Пенсы эти считают что им все должны..
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Здравый смысл
28 минут назад
Есть правила перевозок, то что пишет отсебятину певозчик лишь рекомендации
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МимоШел
41 минуту назад
Погоди, Мер. Станешь пенсом, тогда и посмотрим. Если доживешь.
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гражданин
53 минуты назад
За одни только слова водителя автобуса , которые были адресованы женщине Дай Бог ,вам здоровья , его нужно понять и простить ! Понятно , что у водителя ОТ работа нервная и напряженная и поэтому сорвался он не со зла на женщину , а от испуга ,что мог ее нечаянно травмировать дверями !
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