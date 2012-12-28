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13 минут назад
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Статистика: в Липецкой области подорожали куры и подешевели яйца и картофель

Овощи заметно подешевели в Липецкой области за последнюю неделю – лидером стала морковь, которая потеряла почти 17%.

Из мяса стали дороже куры и свинина. Липецкстат представил итоги мониторинга оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 22 по 28 июля) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.

За прошедшую неделю в Липецкой области отмечено значительное снижение цен на овощи – так, картофель подешевел на 14,59%, до 54,51 рубля за килограмм. Снизились цены на морковь (-16,87%), лук (-12), свеклу (-8,12%), помидоры (-7,99%), капусту (-5,63%), яблоки (-1,11%). Из других продуктов наблюдаемого перечня стали дешевле яйца (-1,12%), подсолнечное масло (-1,95%), макаронные изделия (-1,04%). Менее одного процента потеряли в цене пастеризованное молоко, мука, рис, гречка.

Выросли цены с 22 по 28 июля на свинину - на 1,04%, кур (+1,01%), мясные консервы для детского питания (+2,16%), комплексный обед в столовой (+1,17%). Стали дороже говядина, сливочное масло, сметана, творог, чай, соль, хлеб пшеничный, огурцы, водка – недельный рост цен был менее одного процента. Недельная инфляция не затронула баранину, маргарин, сухие молочные смеси для детского питания, сыр, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, сахар, печенье, ржаной хлеб.

Среди непродовольственных товаров подорожали за неделю детские футболки, зубная паста, туалетная бумага. Стали дешевле мужские футболки, кроссовки для взрослых, хозяйственное и туалетное мыло, стиральный порошок, зубные щетки. Не изменились цены на мужские носки, детские кроссовки, шампунь, сигареты с фильтром, спички.

Среди услуг стали дороже модельные стрижки как в мужском, так и женском зале (+2,18% и +1,92% соответственно), восстановление зуба пломбой (+1,72%).
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Комментарии (1)

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5 минут назад
Подешевели только голубиные яйца, до 44 рублей и то 2 сорт.
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