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1157
сегодня, 14:58
11

Собственник «Лофта» вновь пристроил вход в паб к конструкции горбатого моста

То же самое он делал ранее, до реконструкции моста.

У липецкого паба «Лофт» после ремонта моста на улице Советской долгое время не было парадного входа. Очевидно, потому, что его владелец Александр Кардаш не мог понять, как его построить без нарушения закона.

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Когда GOROD48 попытался узнать, как долго вход в паб будет находится в таком неприглядном виде, Александр Кардаш отослал нас за ответом в департамент градостроительства и архитектуры мэрии. И вот у паба появились ступеньки, которые, как и в случае со старым горбатым мостом, оказались жестко пристыкованными к виадуку!

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А ведь ранее заместитель главы города, председатель департамента градостроительства и архитектуры Светлана Сурмий говорила GOROD48 о том, что собственник тогда еще «Трибуны» пристроил вход в заведение в нарушение закона, буквально соединив его с конструкциями горбатого моста.

— Вход в паб нужно переделать. Собственник обещал устранить нарушения во входной группе во время реконструкции моста, но до сих пор этого не сделал, — сказала год назад Светлана Сурмий.

Так что же, собственник паба вновь нарушил закон? Мы задали этот вопрос вице-мэру Светлане Сурмий несколько дней назад, но так и не получили на него ответа.
горбатый мост
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
Прокуратор
30 минут назад
Кто крышует и за что.,
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вопросс
44 минуты назад
Писали, что летняя веранда Трибуны - якобы незаконная. Ее будут сносить ?
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Гость
55 минут назад
И что, вы сейчас только заметили, что Трибуна работает через центральный вход со стороны моста???
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Гость
56 минут назад
Мост он и есть мост, а это какую то забегаловку к нему лепит, там площадь должна быть, а не ларьки.
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Я
59 минут назад
бы тоже не ответил,это коммерческая тайна.
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Житель
сегодня, 15:34
Сделал нормально (с виду) - опять недовольны.
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Гость
сегодня, 15:31
У вас других проблем нет, лучше нормальные съезды для инвалидов проверяйте, в городе ни с детской коляской ни на инвалидной передвигатся невозможно
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Верно
36 минут назад
И в Лофт ни на инвалидной коляске, ни с ребёнком не подняться. Это уже нарушение серьёзное.
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сегодня, 15:24
После реконструкции моста паб не нужен.
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Буфетчица
сегодня, 15:12
Светлане надо служебную командировку оформлять,что бы на месте разобраться с этим вопросом
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Павел
сегодня, 15:08
Фактически, теперь он является совладельцем моста вместе с муниципалитетом и должен нести ответственность за благоустройство, освещение моста.
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