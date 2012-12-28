Общество
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сегодня, 14:58
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Собственник «Лофта» вновь пристроил вход в паб к конструкции горбатого моста
То же самое он делал ранее, до реконструкции моста.
Когда GOROD48 попытался узнать, как долго вход в паб будет находится в таком неприглядном виде, Александр Кардаш отослал нас за ответом в департамент градостроительства и архитектуры мэрии. И вот у паба появились ступеньки, которые, как и в случае со старым горбатым мостом, оказались жестко пристыкованными к виадуку!
А ведь ранее заместитель главы города, председатель департамента градостроительства и архитектуры Светлана Сурмий говорила GOROD48 о том, что собственник тогда еще «Трибуны» пристроил вход в заведение в нарушение закона, буквально соединив его с конструкциями горбатого моста.
— Вход в паб нужно переделать. Собственник обещал устранить нарушения во входной группе во время реконструкции моста, но до сих пор этого не сделал, — сказала год назад Светлана Сурмий.
Так что же, собственник паба вновь нарушил закон? Мы задали этот вопрос вице-мэру Светлане Сурмий несколько дней назад, но так и не получили на него ответа.
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