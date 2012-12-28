61-летняя жительница Лебедяни поверила «сотруднику ФСБ» и лишилась 1,3 миллиона рублей

А 22-летний липчанин отправил на «безопасный счёт» 200 000 рублей.

7 октября в полицию обратилась 61-летняя жительница Лебедяни. В игровом мессенджере она неделю общалась с неизвестным, который представился «сотрудником ФСБ» и убедил её «задекларировать» 1,3 миллиона рублей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ещё один случай мошенничества регистрирован в Липецке. 22-летний мужчина пообщался с сотрудниками «Росфинмониторинга», «Госуслуг» и «Центробанка» и перевёл на «безопасный счёт» 200 000 рублей.