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сегодня, 10:14
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61-летняя жительница Лебедяни поверила «сотруднику ФСБ» и лишилась 1,3 миллиона рублей

А 22-летний липчанин отправил на «безопасный счёт» 200 000 рублей.

7 октября в полицию обратилась 61-летняя жительница Лебедяни. В игровом мессенджере она неделю общалась с неизвестным, который представился «сотрудником ФСБ» и убедил её «задекларировать» 1,3 миллиона рублей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ещё один случай мошенничества регистрирован в Липецке. 22-летний мужчина пообщался с сотрудниками «Росфинмониторинга», «Госуслуг» и «Центробанка» и перевёл на «безопасный счёт» 200 000 рублей.
мошенничество
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Комментарии (2)

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политэкономикс
33 минуты назад
ну так и вы, умные комментаторы, регулярно отдаете что-то обманщикам, только об этом не пишут каждый день..почему-то.. ;)
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ЛС
49 минут назад
Люди, когда же вы поумнеете?! Каждый день пишут о мошенниках,но всё равно делаете одно и тоже, отдаете свои деньги мошенникам
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