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сегодня, 10:14
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61-летняя жительница Лебедяни поверила «сотруднику ФСБ» и лишилась 1,3 миллиона рублей
А 22-летний липчанин отправил на «безопасный счёт» 200 000 рублей.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ещё один случай мошенничества регистрирован в Липецке. 22-летний мужчина пообщался с сотрудниками «Росфинмониторинга», «Госуслуг» и «Центробанка» и перевёл на «безопасный счёт» 200 000 рублей.
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