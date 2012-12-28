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32 минуты назад

«Культурные пространства Липецка» выиграли суд у подрядчика из-за трибун и навесов на Зелёном острове

Подрядчик заявлял, что площадка для трибун не подготовлена, а заказчик — что договор не выполнен.

Арбитражный суд рассмотрел спор по договору поставки и монтажа трибун для спортивной зоны на Зелёном острове. Исков было два. Один — со стороны тамбовского поставщика ООО «Импульс» к МАУК «Культурные пространства Липецка». Второй — встречный от МАУК «Культурные пространства Липецка» к подрядчику.

Контракт стоимостью 54,1 миллиона рублей на поставку и монтаж трибун и навесов общей протяженностью 434 метра  МАУК «Культурные пространства Липецка» и ООО «Импульс» заключили в декабре 2024 года. В апреле 2025 года подрядчик договор расторг.

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Тамбовчане заявили, что исполнить его не могут из-за отсутствия на Зеленом острове подготовленных под трибуны и навесы площадок и противоречивых указаний заказчика, и потребовали через суд с «Культурных пространств Липецка» убытки в миллион рублей. 

МАУК в свою очередь требовало взыскать с ООО «Импульс» неустойку и штраф в 2,2 миллиона рублей за нарушение срока поставки в установленный договором срок. Учитывая просрочку, МАУК начислило пени, а также штраф за сам факт неисполнения обязательств.

В результате суд встал на сторону «Культурных пространств Липецка», сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
благоустройство
арбитражный суд
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