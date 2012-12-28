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«Культурные пространства Липецка» выиграли суд у подрядчика из-за трибун и навесов на Зелёном острове
Общество
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32 минуты назад
«Культурные пространства Липецка» выиграли суд у подрядчика из-за трибун и навесов на Зелёном острове
Подрядчик заявлял, что площадка для трибун не подготовлена, а заказчик — что договор не выполнен.
Контракт стоимостью 54,1 миллиона рублей на поставку и монтаж трибун и навесов общей протяженностью 434 метра МАУК «Культурные пространства Липецка» и ООО «Импульс» заключили в декабре 2024 года. В апреле 2025 года подрядчик договор расторг.
Тамбовчане заявили, что исполнить его не могут из-за отсутствия на Зеленом острове подготовленных под трибуны и навесы площадок и противоречивых указаний заказчика, и потребовали через суд с «Культурных пространств Липецка» убытки в миллион рублей.
МАУК в свою очередь требовало взыскать с ООО «Импульс» неустойку и штраф в 2,2 миллиона рублей за нарушение срока поставки в установленный договором срок. Учитывая просрочку, МАУК начислило пени, а также штраф за сам факт неисполнения обязательств.
В результате суд встал на сторону «Культурных пространств Липецка», сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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