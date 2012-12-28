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Общество
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8 минут назад
93 незаконных киоска убрали с улиц Липецка
Ещё шесть ларьков скоро вывезут.
Как пояснил начальник отдела контроля управления потребрынка Андрей Шурупов, владелец или пользователь объекта должен добровольно и за свой счёт убрать его в течение 10 календарных дней с момента составления акта. Если требование не выполняется, перемещение на специальную площадку хранения происходит принудительно.
Незаконные точки чаще всего устанавливают на центральных улицах, тротуарах, газонах, у остановок и пешеходных переходов. Продукция в них продаётся без документов о качестве и безопасности, а у продавцов нет медицинских книжек.
За 2025 год в Липецке перемещено 93 нестационарных объекта, из них 24 — принудительно, 69 — добровольно. С начала 2026 года вывезено 57 нестационарных торговых объектов, в том числе 9 принудительно и 48 добровольно.
Андрей Шурупов сообщил, что вывоза ждут ещё шесть нестационарных торговых объектов.
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