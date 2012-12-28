Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Моего мужа сбили на мотоцикле, а потом пырнули ножом»
Происшествия
Пытавшуюся отравить 8-летнюю дочь и 5-летнего сына 41-летнюю липчанку будут принудительно лечить
Происшествия
Белки мигрировали из Быханова сада
Общество
Посетитель пивбара начал душить сотрудника Росгвардии хлястиком каски
Происшествия
За кражу шести туй у вора конфисковали «Хёндай»
Происшествия
25-летняя угонщица взялась за старое
Происшествия
«Чери» улетел в кювет под Липецком
Происшествия
Ночью в области работала ПВО
Происшествия
Липчанин избил бывшего одноклассника, а спустя два месяца его ещё и обокрал
Происшествия
В Липецке сажают липы
Общество
Читать все
Автосалон выплатит покупателю тройную стоимость машины с дефектами
Общество
«Чери» улетел в кювет под Липецком
Происшествия
Двое депортированы, 10 — выдворены из России, у 21 иностранца отозваны виды на жительство
Общество
61-летняя жительница Лебедяни поверила «сотруднику ФСБ» и лишилась 1,3 миллиона рублей
Происшествия
Сегодня в Липецке: стриптиз, пьеса о победе над тираном и как разнорабочему заработать больше начальника
Общество
93 незаконных киоска убрали с улиц Липецка
Общество
45 взрослых и 15 детей эвакуированы утром из общежития на Осеннем проезде
Происшествия
«Культурные пространства Липецка» выиграли суд у подрядчика из-за трибун и навесов на Зелёном острове
Общество
Ночью в области работала ПВО
Происшествия
Красный и жёлтый уровни отменены
Происшествия
Читать все
Общество
29
8 минут назад

93 незаконных киоска убрали с улиц Липецка

Ещё шесть ларьков скоро вывезут.

В горсовете Липецка подвели итоги борьбы с незаконно установленными торговыми точками. Такие ларьки, киоски, павильоны, согласно документу, утверждённому горсоветом в конце августа 2015 года, можно вывозить по составленному акту управления потребрынка мэрии — без суда.

Как пояснил начальник отдела контроля управления потребрынка Андрей Шурупов, владелец или пользователь объекта должен добровольно и за свой счёт убрать его в течение 10 календарных дней с момента составления акта. Если требование не выполняется, перемещение на специальную площадку хранения происходит принудительно.

Незаконные точки чаще всего устанавливают на центральных улицах, тротуарах, газонах, у остановок и пешеходных переходов. Продукция в них продаётся без документов о качестве и безопасности, а у продавцов нет медицинских книжек.

За 2025 год в Липецке перемещено 93 нестационарных объекта, из них 24 — принудительно, 69 — добровольно. С начала 2026 года вывезено 57 нестационарных торговых объектов, в том числе 9 принудительно и 48 добровольно.

Андрей Шурупов сообщил, что вывоза ждут ещё шесть нестационарных торговых объектов.
киоски
0
0
0
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить