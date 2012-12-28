93 незаконных киоска убрали с улиц Липецка

Ещё шесть ларьков скоро вывезут.

В горсовете Липецка подвели итоги борьбы с незаконно установленными торговыми точками. Такие ларьки, киоски, павильоны, согласно документу, утверждённому горсоветом в конце августа 2015 года, можно вывозить по составленному акту управления потребрынка мэрии — без суда.Как пояснил начальник отдела контроля управления потребрынка Андрей Шурупов, владелец или пользователь объекта должен добровольно и за свой счёт убрать его в течение 10 календарных дней с момента составления акта. Если требование не выполняется, перемещение на специальную площадку хранения происходит принудительно.Незаконные точки чаще всего устанавливают на центральных улицах, тротуарах, газонах, у остановок и пешеходных переходов. Продукция в них продаётся без документов о качестве и безопасности, а у продавцов нет медицинских книжек.За 2025 год в Липецке перемещено 93 нестационарных объекта, из них 24 — принудительно, 69 — добровольно. С начала 2026 года вывезено 57 нестационарных торговых объектов, в том числе 9 принудительно и 48 добровольно.Андрей Шурупов сообщил, что вывоза ждут ещё шесть нестационарных торговых объектов.