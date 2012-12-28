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Красавица из Грязей поборется за «бронзу» первенства мира по борьбе
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сегодня, 22:08

Красавица из Грязей поборется за «бронзу» первенства мира по борьбе

Сегодня Лилия Ермохина не прошла в финал, но шанс на медаль всё равно остаётся.

Уроженка Грязей Лилия Ермохина выступает в Греции на первенстве мира по женской (вольной) борьбе среди спортсменок до 17 лет.

В первой схватке наша землячка разобралась с соперницей из Казахстана – 4:2, затем одержала «чистую» победу над спортсменкой из Японии, отправив ту на туше. Сегодня же состоялся и полуфинал, в котором Лилия, увы, уступила Мухайо Рахимжоновой из Узбекистана.

Завтра Рахимжонова встретится в борьбе за чемпионское звание с Ашвини Вишнои из Индии, а Ермохина сразится за «бронзовую» медаль с девушкой из Германии.

16-летняя Ермохина в июне выиграла первенство Европы среди девушек до 17 лет столице Северной Македонии Скопье. Мировая вершина не покорится, но есть шанс взойти на пьедестал почёта.

Лилия - воспитанница грязинской ДЮСШ и тренера Александра Назарова, а сейчас – ученица училища олимпийского резерва № 1 Санкт-Петербурга, в котором продолжает тренировки.
Женская борьба
Лилия Ермохина
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