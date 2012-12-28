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Спорт
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сегодня, 22:08
Красавица из Грязей поборется за «бронзу» первенства мира по борьбе
Сегодня Лилия Ермохина не прошла в финал, но шанс на медаль всё равно остаётся.
В первой схватке наша землячка разобралась с соперницей из Казахстана – 4:2, затем одержала «чистую» победу над спортсменкой из Японии, отправив ту на туше. Сегодня же состоялся и полуфинал, в котором Лилия, увы, уступила Мухайо Рахимжоновой из Узбекистана.
Завтра Рахимжонова встретится в борьбе за чемпионское звание с Ашвини Вишнои из Индии, а Ермохина сразится за «бронзовую» медаль с девушкой из Германии.
16-летняя Ермохина в июне выиграла первенство Европы среди девушек до 17 лет столице Северной Македонии Скопье. Мировая вершина не покорится, но есть шанс взойти на пьедестал почёта.
Лилия - воспитанница грязинской ДЮСШ и тренера Александра Назарова, а сейчас – ученица училища олимпийского резерва № 1 Санкт-Петербурга, в котором продолжает тренировки.
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