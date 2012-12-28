Сегодня в Липецке: некомпетентность начальства, низкая зарплата, сплетни коллег – горожане рассказали о своей работе
В центральной части Липецка, 9-м микрорайоне и частном секторе Тракторного отключат холодную воду
Сегодня в Липецке: некомпетентность начальства, низкая зарплата, сплетни коллег – горожане рассказали о своей работе
В России
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сегодня, 12:41
В Белгороде беспилотник атаковал многоквартирный дом
Украинский беспилотник атаковал в Белгороде многоквартирный дом. В результате детонации повреждены остекление порядка десяти квартир и фасад.
По его словам, подомовой обход продолжается.
Гладков также заявил, что после подобных атак необходимо выработать более четкий алгоритм действий для мирных жителей. Он подчеркнул, что часто удары наносятся серией, и вторая атака может застать людей врасплох, если они остаются на улице.
По его мнению, следует оперативно использовать громкоговорители, чтобы призывать жителей уходить с открытых участков, а также рекомендовать укрываться в помещениях без окон — например, в ванных комнатах или подъездах с глухими стенами. Кроме того, губернатор предложил задействовать силы самообороны, МЧС и полицию для помощи в эвакуации транспорта из поврежденных дворов.
Также в Белгородском районе сёла Весёлая Лопань и Красный Октябрь атакованы по одному беспилотнику. В селе Красный Октябрь работающий в поле комбайн подвергся атаке БПЛА. Ранен водитель. Мужчине оказали медицинскую помощь, лечение продолжает амбулаторно. Повреждена сельхозтехника.
Накануне в Белгородской области при ударе дрона ВСУ по автомобилю пострадал мужчина.
Кроме того, в селе Борки Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадала глава территориальной администрации.
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