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Общество
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43 минуты назад
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«Нечто» на реке Воронеж снова оказалось донными отложениями
Экологи уверяют, что субстанция не токсична.
«Аналогичная ситуация уже возникала в июне этого года, вызвав беспокойство жителей. В обоих случаях токсичности проб выявлено не было. Мониторинг ведется на постоянной основе» — сообщила заместитель директора ОБУ «Центра экологических проектов» Ирина Селезнева.
Она уточнила GOROD48, что субстанция, так же как и обнаруженная в июне, является донными отложениями.
Фото: vk.com/ekolip
Видео: Telegram-канал Эко-невидаль
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