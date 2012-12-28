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348
43 минуты назад
8

«Нечто» на реке Воронеж снова оказалось донными отложениями

Экологи уверяют, что субстанция не токсична.

Областные экологи завершили проверку субстанции, которую взяли на анализ с поверхности реки Воронеж у поселка Заречье, неподалеку от городской станции аэрации 15 июля.



«Аналогичная ситуация уже возникала в июне этого года, вызвав беспокойство жителей. В обоих случаях токсичности проб выявлено не было. Мониторинг ведется на постоянной основе» — сообщила заместитель директора ОБУ «Центра экологических проектов» Ирина Селезнева.

Она уточнила GOROD48, что субстанция, так же как и  обнаруженная в июне, является донными отложениями.

Фото: vk.com/ekolip

Видео: Telegram-канал Эко-невидаль
загрязнение реки
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Люди добрые
7 минут назад
кто нибудь знает, где днем прячутся тараканы?
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Гость
10 минут назад
Заречье проверьте там почти не у кого в прибрежной части нет очистных ям и в особенности цыганских жителей.
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Гость
11 минут назад
Рыбаки и купальщики годами откладывают
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Алексей
19 минут назад
Так со дна же поднялись. Всё объяснили неоднократно.
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Министр экологии
23 минуты назад
А это кто ???? ОБУ «Центра экологических проектов»
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КАДРУС
25 минут назад
"Донные отложения", почему - то, всплывают только после городских очистных сооружений.
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с
27 минут назад
а откуда они взялись???
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Отложения
36 минут назад
Только не донные
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