Курьера мошенников с 1,6 млн рублей сбережений пенсионеров задержали в Липецкой области
Происшествия
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40 минут назад
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Липчанка получила 10,5 лет колонии за наркоторговлю в 7 регионах страны
Брянский районный суд вынес приговор 31-летней жительнице Липецка, признанной виновной в 41 эпизоде преступной деятельности.
Как установило следствие, подсудимая вместе с сожителем, обвинение которому вынесено в отдельное производство, входила в состав ОПГ, которая поставляла наркотики в семь регионов России, включая Брянскую, Липецкую и Калужскую области. Преступники использовали мессенджеры и криптовалюты для организации незаконного бизнеса.
"В ходе оперативных мероприятий изъято около 3 кг запрещенных веществ, а также доказана легализация 2,6 млн рублей наркодоходов", — пояснили в прокуратуре Брянской области.
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