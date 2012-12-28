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40 минут назад
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Липчанка получила 10,5 лет колонии за наркоторговлю в 7 регионах страны

Брянский районный суд вынес приговор 31-летней жительнице Липецка, признанной виновной в 41 эпизоде преступной деятельности.

Женщина осуждена за организацию масштабного сбыта наркотиков через интернет и систему тайников-закладок, а также за легализацию преступных доходов через криптовалюту. Помимо лишения свободы на 10 лет и 6 месяцев, суд назначил ей штраф в размере 400 тысяч рублей с конфискацией автомобиля, приобретенного на наркоденьги.

Как установило следствие, подсудимая вместе с сожителем, обвинение которому вынесено в отдельное производство, входила в состав ОПГ, которая поставляла наркотики в семь регионов России, включая Брянскую, Липецкую и Калужскую области. Преступники использовали мессенджеры и криптовалюты для организации незаконного бизнеса.

"В ходе оперативных мероприятий изъято около 3 кг запрещенных веществ, а также доказана легализация 2,6 млн рублей наркодоходов", — пояснили в прокуратуре Брянской области. 
наркотики
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Дмитрий
31 минуту назад
Карать беспощадно !
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