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56 минут назад
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Липчанка обвиняется в 41 преступлении
У женщины изъяли три килограмма различных наркотиков. Полученные с помощью наркоторговли деньги она отмывала через криптовалюты.
Вместе с сожителем 30-летняя жительница Липецка являлась членом ОПГ, занимающеюся незаконным сбытом наркотиков на территориях Брянской, Липецкой, Калужской, Тульской, Нижегородской, Тверской областей и других регионов России. Дело липецкого «Пабло Эскабара» выделено в отдельное производство.
Как говорится в обвинительном заключении, торговали наркотиками липчане бесконтактным способом через созданные для этих целей интернет-площадки и различные мессенджеры, а также путем оборудования многочисленных тайников-закладок.
«Женщина была задержана в октябре 2023 года сотрудниками правоохранительных органов. Из незаконного оборота изъято около трех килограммов различных видов наркотиков. За время преступной деятельности соучастники при помощи финансовых операций с криптовалютой легализовали доходы от сбыта наркотиков на сумму свыше 2,6 млн рублей, за которые в последующем приобрели в собственность автомобиль», — сообщили в прокуратуре Брянской области.
Наркосбытчице грозит до 20 лет лишения свободы.
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