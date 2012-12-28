Липчанка обвиняется в 41 преступлении

У женщины изъяли три килограмма различных наркотиков. Полученные с помощью наркоторговли деньги она отмывала через криптовалюты.

Супернаркосбытчица из Липецка задержана в Брянской области. Липчанка обвиняется в совершении 41 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств), и преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных лицом в результате совершения им преступления).Вместе с сожителем 30-летняя жительница Липецка являлась членом ОПГ, занимающеюся незаконным сбытом наркотиков на территориях Брянской, Липецкой, Калужской, Тульской, Нижегородской, Тверской областей и других регионов России. Дело липецкого «Пабло Эскабара» выделено в отдельное производство.Как говорится в обвинительном заключении, торговали наркотиками липчане бесконтактным способом через созданные для этих целей интернет-площадки и различные мессенджеры, а также путем оборудования многочисленных тайников-закладок.«Женщина была задержана в октябре 2023 года сотрудниками правоохранительных органов. Из незаконного оборота изъято около трех килограммов различных видов наркотиков. За время преступной деятельности соучастники при помощи финансовых операций с криптовалютой легализовали доходы от сбыта наркотиков на сумму свыше 2,6 млн рублей, за которые в последующем приобрели в собственность автомобиль», — сообщили в прокуратуре Брянской области.Наркосбытчице грозит до 20 лет лишения свободы.