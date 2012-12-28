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56 минут назад
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Липчанка обвиняется в 41 преступлении

У женщины изъяли три килограмма различных наркотиков. Полученные с помощью наркоторговли деньги она отмывала через криптовалюты.

Супернаркосбытчица из Липецка задержана в Брянской области. Липчанка обвиняется в совершении 41 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств), и преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных лицом в результате совершения им преступления).

Вместе с сожителем 30-летняя жительница Липецка являлась членом ОПГ, занимающеюся незаконным сбытом наркотиков на территориях Брянской, Липецкой, Калужской, Тульской, Нижегородской, Тверской областей и других регионов России. Дело липецкого «Пабло Эскабара» выделено в отдельное производство.

Как говорится в обвинительном заключении, торговали наркотиками липчане бесконтактным способом через созданные для этих целей интернет-площадки и различные мессенджеры, а также путем оборудования многочисленных тайников-закладок.

«Женщина была задержана в октябре 2023 года сотрудниками правоохранительных органов. Из незаконного оборота изъято около трех килограммов различных видов наркотиков. За время преступной деятельности соучастники при помощи финансовых операций с криптовалютой легализовали доходы от сбыта наркотиков на сумму свыше 2,6 млн рублей, за которые в последующем приобрели в собственность автомобиль», — сообщили в прокуратуре Брянской области.

Наркосбытчице грозит до 20 лет лишения свободы.
наркотики
криптовалюта
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Карбидыч
20 минут назад
На самогон и то больше заработаешь!
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Карбидыч
34 минуты назад
А где сожитель в прокуратуре не сказали? Наверное ОПГ это не его рук дело!?
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Александр Н.
36 минут назад
Вообще пора вводить высшую меру.
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2,6 ляма
38 минут назад
Не смешите мои тапки.
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