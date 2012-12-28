На игнорировавших машины со спецсигналами водителей составили три протокола

Им грозит лишение прав или штрафы до 7,5 тысячи рублей.

26 июля в России вступили в силу новые Правила дорожного движения, уточняющие поведение водителей при приближении машин со спецсигналами.Теперь при приближении автомобиля со спецсигналом водителям не просто нужно пропустить спецтранспорт, а перестроиться в соседний ряд или на обочину. Также нельзя ехать в одном ряду со спецтранспортом на равной скорости. Штрафы за нарушения пока остаются прежними, однако скоро они будут ужесточены.По соблюдению новых правил уже прошёл первый рейд — на нарушителей составили три протокола.«По части второй статьи статье 12.17 за непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом предусмотрено максимальное наказание — лишение прав на срок до года. Также санкцией статьи предусмотрены штрафы от 4,5 до 7,5 тысячи рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.