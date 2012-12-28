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Происшествия
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55 минут назад
На игнорировавших машины со спецсигналами водителей составили три протокола
Им грозит лишение прав или штрафы до 7,5 тысячи рублей.
Теперь при приближении автомобиля со спецсигналом водителям не просто нужно пропустить спецтранспорт, а перестроиться в соседний ряд или на обочину. Также нельзя ехать в одном ряду со спецтранспортом на равной скорости. Штрафы за нарушения пока остаются прежними, однако скоро они будут ужесточены.
По соблюдению новых правил уже прошёл первый рейд — на нарушителей составили три протокола.
«По части второй статьи статье 12.17 за непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом предусмотрено максимальное наказание — лишение прав на срок до года. Также санкцией статьи предусмотрены штрафы от 4,5 до 7,5 тысячи рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
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