На озере в заказнике поймали двоих рыбаков с тремя сетями

Браконьеров с большим уловом задержали в Грязинском районе.

27 июля у села Карамышево Грязинского района на озере в границах природного зоологического заказника регионального значения «Яманский» были задержаны два рыбака, которые с резиновой лодки ловили рыбу тремя сетями.Как сообщает управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, ОМВД России по Грязинскому району проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».