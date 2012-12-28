На ЛКАД мотоциклист после столкновения с автомобилем вылетел через ограждение на «встречку»
Липчане ночью дважды обращались за помощью к спасателям, испугавшись проникших в квартиры летучих мышей
За выходные в ДТП пострадали трое подростков, в заборы врезались и «Тесла», и снегоболотоход
Происшествия
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11 минут назад
На озере в заказнике поймали двоих рыбаков с тремя сетями
Браконьеров с большим уловом задержали в Грязинском районе.
Как сообщает управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, ОМВД России по Грязинскому району проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
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