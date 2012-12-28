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Происшествия
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11 минут назад
Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели женщины в Донском Руднике
Площадь пожара составила всего два квадратных метра.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК, по факту гибели женщины проводится доследственная. Ее тело было обнаружено 27 июля во время пожара на улице Интернациональной Донского Рудника.
«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся судебные экспертизы с целью выяснения причин возгорания и смерти женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в следственном комитете.
Напомним, что по данным пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области, площадь пожара составила два квадратных метра. Огонь повредил внутреннюю отделку и мебель.
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