Женщина погибла в горящей квартире в поселке Донской Рудник

Площадь возгорания при этом составила два квадратных метра.



Вечером 27 июля в поселке Донской Рудник Задонского района погибла в пожаре 49-летняя женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Площадь возгорания в квартире составила два квадратных метра. Огонь повредил внутреннюю отделку и мебель.Утром 27 июля в Грязях на улице Клинической сгорело фургон «Ситроен».Днем ранее в селе Чернава Измалковского района сгорело одноэтажное здание. В Лебедяни на улице Интернациональной в пятиэтажке выгорела лоджия.Также за выходные пожарные в Липецкой области тушили мусор, дважды реагировали на короткое замыкание и выезжали на подгоревшую пищу.