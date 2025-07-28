Липчане ночью дважды обращались за помощью к спасателям, испугавшись проникших в квартиры летучих мышей
В одну реку дважды: липецкие врачи снова спасли выпившего смертельную дозу алкоголя белоруса
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Происшествия
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18 минут назад
Женщина погибла в горящей квартире в поселке Донской Рудник
Площадь возгорания при этом составила два квадратных метра.
Площадь возгорания в квартире составила два квадратных метра. Огонь повредил внутреннюю отделку и мебель.
Утром 27 июля в Грязях на улице Клинической сгорело фургон «Ситроен».
Днем ранее в селе Чернава Измалковского района сгорело одноэтажное здание. В Лебедяни на улице Интернациональной в пятиэтажке выгорела лоджия.
Также за выходные пожарные в Липецкой области тушили мусор, дважды реагировали на короткое замыкание и выезжали на подгоревшую пищу.
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