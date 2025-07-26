«Раненбургское застолье» – вкусный повод открыть для себя Чаплыгин

Фестиваль, который превращает город в большую праздничную трапезную.



Город Чаплыгин, некогда носивший звучное имя Раненбург, хранит в себе богатую историю. Основанный Петром I как крепость, он был подарен его фавориту – Александру Меншикову, который позже сам оказался здесь в ссылке. В раненбургской крепости содержался и малолетний император Иоанн VI. Сегодня Чаплыгин – это уютный провинциальный город, где прошлое переплетается с настоящим, а главным событием лета становится фестиваль «Раненбургское застолье», уже в 12-й раз собравший гостей с разных уголков России.Несмотря на то, что в 1948 году Раненбург был переименован в честь ученого-физика С. А. Чаплыгина, местные жители бережно хранят память о старом названии. И хотя на референдуме горожане решили не возвращать историческое имя, дух Раненбурга жив – особенно во время фестиваля, где царит атмосфера настоящего русского пира.Уже с утра субботы улицы города наполнялись ароматами дымящихся мангалов, а к полудню центральная площадь и парк превратились в гигантскую праздничную трапезную.Где еще можно попробовать наваристую кашу с тушенкой, плов с бараниной за 20-30 рублей или шашлык из форели по смешной цене? А пироги с тыквой, капустой и рыбой всего за 10 рублей? Или блины с мясом и сладким маршмеллоу – по 20 рублей?Особый колорит фестивалю придавали бесплатные угощения от сельских поселений – гостей кормили так, что никто не уходил голодным. А еще здесь можно было сыграть в шахматы... пирожными!«У нас в районе 22 сельских поселения. И каждое представлено на фестивале своим уголком и обязательно — фирменными блюдами, популярными в этой местности. Это и пироги, и каши с какой-то местной «изюминкой», мясные, овощные блюда, кондитерские изделия. Сам фестиваль, которые мы не задумывали 12 лет назад, чтобы он становился межрегиональным, как раз таким и стал. Теперь у нас гости и из Москвы, из Рязани, Тамбова. Воронежа, Липецка, Нижнего Новгорода. За полгода начинают звонить представители турфирм, договариваться о приезде организованных групп. А тех, кто хочет поучаствовать в ярмарке фестиваля — сотни. В этом году у нас только одних народных умельцев, мастеров разных промыслов заявилось 150 человек! В дни «Раненбургского застолья», а праздник начинается с пятницы, гостиницы в городе переполнены! И мы ждем гостей, Чаплыгин хорошеет день ото дня, нам есть что показать приезжим, поэтому всегда — добро пожаловать, и на фестиваль, и в обычные дни», — поделилась начальник отдела культуры Чаплыгинского района Елена Тимофеева.Кроме праздника живота, на фестивале хватает разных развлечений. На сцене разыгрывались целые представления: Петр I и Екатерина Великая произносили торжественные речи, пели, вовлекая публику в общее веселье. В парке работали фотозоны в стиле русской деревни, дети с восторгом гладили животных в контактном зоопарке, а реконструктора бились на мечах.Утром после открытия по центральной улице прошел костюмированный парад сельских поселений, разных организаций, и даже детских садов, и мам с колясками. Кстати, детские дошкольные учреждения также представлены на фестивале своими «островками», и они тоже готовят для гостей угощения.И, конечно, фирменная «фишка» «Раненбургского застолья» — многометровый пирог. С каждым годом он вырастает на 1 метр. В этом году длина пирога составила 12 метров. Пирог раньше раздавался по кусочку бесплатно. И, конечно же, туристы его мгновенно сметали. В этом году организаторы, чтобы упорядочить желающих получить кусочек пирога сделали символическую плату – 10 рублей, дабы гости как-то организовывались в очередь. И это сработало. Угощение не смели в секунды, и хоть и с ажиотажем, но каждый получил свой кусочек, или да-три, за небольшую денежку, но организованно.Иногородние гости остались довольны необычным фестивалем.«Приехали из Воронежа впервые – и в полном восторге! Такого размаха и душевности я не встречала даже на столичных фестивалях. Все по-настоящему: и еда, и атмосфера!» – поделилась Япрынцева Марина.«Мы из Тамбова, каждый год приезжаем. Здесь не только вкусно кормят, но и чувствуешь себя частью чего-то большого, исторического. Как будто попал в старую добрую Русь!» - рассказали Сергей и Ольга Антоновы.«Из Ряжска до Чаплыгина – рукой подать, но даже не думал, что тут ТАК круто! Шашлык – объедение, цены – просто сказка. Но и бесплатно тебя тут готовы угостить чем угодно радушные чаплыгинцы-раненбуржцы. Обязательно вернусь сюда!» – говорит Алексей Щеловков из Ряжска.А что говорят местные? Не доставляет ли им фестиваль неудобств?«Нет, что вы! Для нас этот фестиваль – гордость! Гости приезжают, город оживает, все улыбаются. Мы рады, что Чаплыгин становится туристическим центром!» – говорит Анна Воробьева, жительница Чаплыгина.«Я очень люблю наблюдать, как люди пробуют наши угощения и ахают от восторга. Значит, не зря стараемся!» – присоединяется к ней Иван Марков, участник фестиваля.Покидать Чаплыгин-Раненбург не хотелось, не отпускала атмосфера, радушие хозяев. У всех, с кем довелось пообщаться присутствовало примерно одинаковое ощущение, что «Раненбургское застолье» – не просто гастрономический праздник. Здесь ты будто совершаешь путешествие во времени, где можно ощутить дух разных эпох, от петровской до советской, насладиться щедростью русской кухни и зарядиться доброй энергией провинциального гостеприимства.