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146
55 минут назад
1

В районе Дикого отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 26 июля станут плановые ремонтные работы на сетях – подачу ресурса временно ограничат жителям частного сектора Дикого, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дом № 3 по улице Осипенко, жители частного сектора улиц Верхней, Кирова, Пригородной, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Джамбула, Шмидта, Котовского, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, переулка Кочубея.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

26 июля плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 187а по улице Студеновской.
отключение воды.
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Комментарии (1)

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Дмитрий 48
1 минуту назад
На матырском отключат на 2 дня не будет ни холодной ни горячей воды
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