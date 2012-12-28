В районе Дикого отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 26 июля станут плановые ремонтные работы на сетях – подачу ресурса временно ограничат жителям частного сектора Дикого, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дом № 3 по улице Осипенко, жители частного сектора улиц Верхней, Кирова, Пригородной, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Джамбула, Шмидта, Котовского, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, переулка Кочубея.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.26 июля плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 187а по улице Студеновской.