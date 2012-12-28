Бывшие судебные приставы Липецка осуждены по 95 эпизодам фальсификаций и злоупотреблений полномочиями
Житель Липецкой области получил 71 330 рублей «чернобыльских» выплат, не имея на то права
Общество
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55 минут назад
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В районе Дикого отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 26 июля станут плановые ремонтные работы на сетях – подачу ресурса временно ограничат жителям частного сектора Дикого, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
26 июля плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 187а по улице Студеновской.
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