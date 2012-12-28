Липецкая вечЁрка: сбитый БПЛА, отмена автобусных рейсов и почему на окраинах города проблемы с водой
Сегодня в Липецке: проблемы с автобусами, шоу на балалайке и кого выручает дружба с начальством
Бывшие судебные приставы Липецка осуждены по 95 эпизодам фальсификаций и злоупотреблений полномочиями
Происшествия
2114
сегодня, 15:41
13
Уголовное дело о смертельном ДТП с грейдером направили в суд
Водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
«По версии следствия, в августе 2024 года на 332 км автодороги «М-4 Дон»5-летний житель Московской области за рулем автомобиля марки «Ниссан Альмера»проявил невнимательность и непредусмотрительность, не дал должной оценки дорожной обстановке, неверно выбрал скоростной режим и столкнулся с попутно двигавшимся с меньшей скоростью автогрейдером. В результате ДТП пассажир «Ниссана» скончался», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Уголовное дело, расследованное органами МВД, направлено в суд. Водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
1
3
6
0
1
Комментарии (13)