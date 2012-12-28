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сегодня, 15:41
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Уголовное дело о смертельном ДТП с грейдером направили в суд

Водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Прокуратура Становлянского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«По версии следствия, в августе 2024 года на 332 км автодороги «М-4 Дон»5-летний житель Московской области за рулем автомобиля марки «Ниссан Альмера»проявил невнимательность и непредусмотрительность, не дал должной оценки дорожной обстановке, неверно выбрал скоростной режим и  столкнулся с попутно двигавшимся с меньшей скоростью автогрейдером. В результате ДТП пассажир «Ниссана» скончался», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Уголовное дело, расследованное органами МВД, направлено в суд. Водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
ДТП
суд
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
4 минуты назад
Вы что там курите или колите, "5 - летний водитель".
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А
сегодня, 18:44
что вы тут смеетесь ! В наше время и сорокалетние по уму как малолетние дети !
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Мне 7
сегодня, 18:41
Сам себя в сад вожу!
Ответить
Неужели
сегодня, 18:33
5ти летний??? Ну и ну.
Ответить
Да. 5 летний.
сегодня, 17:00
Это ему папа и мама купили при рождении на мат капитал!
Ответить
Вы что?
сегодня, 16:58
Это же успешный маасквич. Ему все должны завидовать
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Антибиотик
сегодня, 16:44
В пять лет уже водитель
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Шарен
сегодня, 16:18
5 летний ,выйдет через 5 лет будет 10 лет, вот точно может говорить жизнь прожил, по понятиям клавить.
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пешеход
сегодня, 15:54
Жаль пассажира, погиб по тупости водятла, которому должен даже грейдер.
Ответить
...
сегодня, 15:53
"5-ти летний житель" или сколько лет водителю???
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