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В России
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сегодня, 15:55

В РФ выявили 114 случаев заражения коронавирусом «Стратус»

В России по последним данным выявили 114 случаев заражения новым штаммом коронавируса XFG «стратус».

На текущий момент в РФ обнаружено 114 случаев заболевания новым штаммом COVID-19 XFG, он обладает высокой заразностью, но низким риском для здоровья, — заявил заведующий лабораторией геномных исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«На данный момент в Российской Федерации выявлено 114 случаев XFG. Наибольшая часть случаев заболевания приходится на город Москва — 54 процента», — сообщил Хафизов, подчеркнув, что риск для общества из-за распространения нового штамма расценивается как низкий.

Случаи инфицирования также были зарегистрированы в Магаданской области, Алтайском крае, Московской, Волгоградской, Новосибирской, Калининградской, Смоленской, Свердловской и Иркутской областях, а также в Санкт-Петербурге, Республике Алтай, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, — передает Lenta.ru.

Впервые в России новый штамм выявили в конце апреля 2025 года. Он представляет собой смесь двух вариантов вируса LF.7 и LP.8.1.2 и характеризуется высокой заразностью. Характерной особенностью «стратуса» является осиплость голоса, однако сам штамм не вызывает более тяжелого течения болезни по сравнению с предыдущими вариантами.

Ранее «стратус» выявили в Великобритании. Доля заболеваний вариантами XFG и XFG.3 в Британии с мая выросла в четыре раза и составила 40 процентов. Однако заболеваемость в целом по стране снижается.

По данным ЦНИИ, вариант XFG (Стратус) — это рекомбинантный субвариант, возникший в результате слияния подвариантов LF.7 и LP.8.1.2. Основные характеристики: высокая заразность, симптомы в основном лёгкие (похожие на другие варианты омикрона), часто отмечается сиплость голоса как характерная особенность. Не вызывает более тяжёлого течения болезни по сравнению с предыдущими штаммами, но быстро распространяется в разных странах. Текущий риск для общественного здоровья расценивается как низкий.




коронавирус
COVID-19
мутация
штамм
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болезни
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