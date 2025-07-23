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В России
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сегодня, 15:55
В РФ выявили 114 случаев заражения коронавирусом «Стратус»
В России по последним данным выявили 114 случаев заражения новым штаммом коронавируса XFG «стратус».
«На данный момент в Российской Федерации выявлено 114 случаев XFG. Наибольшая часть случаев заболевания приходится на город Москва — 54 процента», — сообщил Хафизов, подчеркнув, что риск для общества из-за распространения нового штамма расценивается как низкий.
Случаи инфицирования также были зарегистрированы в Магаданской области, Алтайском крае, Московской, Волгоградской, Новосибирской, Калининградской, Смоленской, Свердловской и Иркутской областях, а также в Санкт-Петербурге, Республике Алтай, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, — передает Lenta.ru.
Впервые в России новый штамм выявили в конце апреля 2025 года. Он представляет собой смесь двух вариантов вируса LF.7 и LP.8.1.2 и характеризуется высокой заразностью. Характерной особенностью «стратуса» является осиплость голоса, однако сам штамм не вызывает более тяжелого течения болезни по сравнению с предыдущими вариантами.
Ранее «стратус» выявили в Великобритании. Доля заболеваний вариантами XFG и XFG.3 в Британии с мая выросла в четыре раза и составила 40 процентов. Однако заболеваемость в целом по стране снижается.
По данным ЦНИИ, вариант XFG (Стратус) — это рекомбинантный субвариант, возникший в результате слияния подвариантов LF.7 и LP.8.1.2. Основные характеристики: высокая заразность, симптомы в основном лёгкие (похожие на другие варианты омикрона), часто отмечается сиплость голоса как характерная особенность. Не вызывает более тяжёлого течения болезни по сравнению с предыдущими штаммами, но быстро распространяется в разных странах. Текущий риск для общественного здоровья расценивается как низкий.
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