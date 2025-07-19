«Липецкое городище»: от викингов и стрельцов — до модниц XIX века, пионерского горна и цитат Путина

Фестиваль начался вчера и закончится завтра.

Со вчерашнего вечера в Нижнем парке начался фестиваль «Липецкое городище», который завтра закончит свою работу. Если кто был на нем в прошлом году, в этом найдет мало чего нового. В этот раз он отличается от прошлогоднего разве что локацией, посвященной Великой Отечественной войне.Традиционный фестиваль показывает историю Липецка от Петровских времен до наших дней. Самой лучшей, на наш взгляд, стала площадка, посвященная славному курортному прошлому города XIX века. И главной точкой ее притяжения стал «Салон вдохновения эпох» модистки Елены Труфановой.Елена — обычный продавец магазина. Шитье одежды — ее хобби. Она лично сшила все 22 платья, которые примеряют пожелавшие стать моделями девушки. Самому «старому» платью — два года. Последнее Туфанова сшила за ночь в прошлый четверг. Все — за счет собственных средств и сил.— В ход идет все — от новых тканей до того, что найдется в секонд-хендах или на блошином рынке. Даже не буду считать, сколько это стоит. Иначе мне дурно станет, — говорит модельер, которая лишь подумывает над возможностью получения гранта на свою деятельность.Все платья от Труфановой для Александровского бала — реплики по картинам и фотографиям позапрошлого века, некоторые из которых известны широкой публике. Можете быть уверенными — если на них есть девушка или женщина в полный рост, она уже внимательно рассмотрена Еленой под увеличительным стеклом. Конечно, сшить идентичное прошедшей эпохе платье невозможно из-за того, что многих тканей, того же муслина, например, сейчас нет. Но Елена пользуется тем, что есть.— Вот платье в стиле ампир. У него завышенная талия, маленький зауженный рукав. Такие носили в эпоху Наполеона. А вот это — показывает швея на другую девушку, — стиль модерн, популярный в конце 19-го — начале 20 века.Где же Труфанова набрала моделей для своего шоу? По объявлениям? Оказывается, девушки давно выстроились к ней в очередь. Одна из модниц, Елизавета Захарченко, работает художником-оформителем областного краеведческого музея. Старинные платья надели и две ее подруги.— Это же красиво, женственно. Девушки хотят вылезти из джинсов, хотят окунуться в атмосферу 19-го века, почувствовать себя прекрасными дамами. Смотрите, как у них блестят глаза, какие они счастливые, довольные. Сейчас звучит классическая музыка. Скоро будет бал. Представьте, какое это событие для девушки из офиса! — говорит модистка Труфанова.Рядом — другой салон. В нем 19-летние студентки колледжа индустрии и сервиса делают всем желающим прически эпохи модерна.Неподалеку под старым раскидистым деревом разодетые под грядущие выступления артисты гримируются и повторяют свои роли. Они разыграют музыкально-культурную композицию «В гостях у госпожи Растопчиной» с декламированием стихов и исполнением романсов. Кстати, в сюжет вшито и дефиле моделей от Елены Труфановой, и бал.Еще одна достойная локация, мимо которой нельзя пройти без восхищения — палатки и стенды с работами мастеров разных жанров. Вот, например, красивая женщина с лукошком, полным тряпичных кукол. У каждой из них — своя одежонка. «Вот эта, смотрите, в романовском стиле. Одета по городскому: кофта, юбка».Народный мастер России, заслуженный работник культуры Липецкой области Людмила Люрис шьет их вот уже 30 лет. На «Липецком городище» она с самого начала возникновения этого фестиваля. Была вначале одним из его организаторов, сейчас присутствует исключительно как тряпичных кукол мастерица. Такие куклы наши бабушки делали сами. Они очень просты на вид. Оттого абсолютно народны. Их с удовольствием покупают. Сейчас Люрис работает над двумя большими заказами: кукол в одеждах Липецкой области и кукол-образов.— Это кукла-май. Травень по славянскому, — показывает мастер куклу в образе молоденькой девушки, одетой в яркие весенние цвета.На выставке много семейных промыслов. Стенд Леонида и Галины Даниловых поделен пополам. На заднем плане — глиняная кухонная посуда. Кружки, горшочки с крышечками, кувшины абсолютно функциональные. Они обожжены в специальной печи при температуре свыше 1000 градусов, покрыты изнутри глазурью. Молоко в них или компот сейчас, в жару, долго остается прохладным. Гончаром Леонид, будучи по образованию машиностроителем и педагогом, стал 10 лет назад.Галина занимается изготовлением авторской глиняной игрушки: свистулек, колокольчиков и просто сувениров в виде зверей и птиц. Вот сразу три котенка по имени Гав. Но это не штамповка. Каждый индивидуален. В серии мультперсонажей совесткой эпохи — удав, мартышка и слоненок из знаменитого сериала «38 попугаев», сова из «Винни-пуха»... Галина говорит, что не все маленькие дети узнают этих персонажей. «Им подавай героев современных мультфильмов, монстров и супергероев». Глиняная мультималышня стоит по 350 рублей за штуку.Валентина Ахметова проработала мастером по лепке и росписи 30 лет в Доме творчества «Советский»:— Игрушек и свистулек с детьми мы вылепили бессчетно! Наверное, их больше, чем липчан, больше полумиллиона. Я только и занимаюсь, что леплю! Вон, дочка моя со мной сегодня, и внучок!Большие фигурки стоят 1 500 рублей, мелочь — 300.Житель Липецка покупает у Ахметовой молодую пару: жениха и невесту. Мужчина одет в майку с яркими принтами — бокалами вина и коктейлями. Говорит, что сегодня — его праздник. И день города — в Липецке он прожил последние 40 лет, и День металлурга — на НЛМК проработал 26 лет. А еще он — человек-образ. Иногда Игорь Яковлев позволяет себе одеться весьма экстравагантно, как артист на сцене, и в таком виде разгуливать по городу. Так что те, кто придут в Нижний парк сегодня или завтра, увидят его в образе римского цезаря, но два года назад горожане прозвали его гладиатором с Центрального рынка.Есть палатка, где можно сделать почтовую открытку. На ее основу с местами для прямого и обратного адресами и окошечками для индекса по желанию можно вклеить любое изображение из имеющихся: картинку-раскраску, бумажное фото, иллюстрацию. Такую открытку берется доставить «Почта России» при одном условии, наклеенной марке. Эта услуга пользуется спросом у детей. Высунув язычки, они раскрашивают понравившиеся им изображения карандашами и фломастерами, выдавливают изображения фигурными дыроколами.Дальше — ряды самобытных художников, в которых встречаются вкрапления банального ширпотреба. Инородных тел немного. Тут есть на что посмотреть и к чему прицениться.Картины, разные игрушки, поделки из дерева, металла, камня, кожи... Глаза разбегаются.Марина Косенкова продает игрушки, пластмассовые остовы которых обшиты кусочками лисьих шкур. Выкройки очень малы. Это кропотливый труд. Но цена изделий приемлема. Маленького Бэмби можно взять за 400 рублей. Марина занимается зверятами недавно. 20 лет назад она сделала ставку на валяние валенок, который у нее — целая груда. Есть гламурные белые, из белой овечьей шерсти, с цветной раскраской и красивыми вышивками на носках. Такие валенки-тапочки послужат при ежедневном использовании лет пять, не меньше. «Они дают сухое тепло — нога в них не потеет». Продает Марина и брутальные, как она их называет, серые валенки для выходов на улицу.— Это давно уже не хобби. Это наш семейный бизнес. Научились мы ему от нашей бабушки, жившей в Воронежской области.К числу уникальных товаров можно отнести полиграфическую продукцию в обложках из разных видов кожи. В такой вечный оклад помешены разные книги: от Библии до сборника цитат президента Путина. Раскрыв этот сборник наугад, читаем: «Конфликтов нет только на кладбище, там все тихо и спокойной» от 21.11.2013. Цена этого сборника карманного формата — 3 000 рублей. «Вносим культурный вклад в развитие региона», — говорит книгопечатник Сергей Данилов.Любое издание с его распродажи — прекрасный подарок. Отзвуки современности можно найти и на других поделках. Например, на кожаном картхолдере, где оттиснута случайно попавшая в эфир фраза министра иностранных дел России Лаврова: «Дебилы, .....». Продавец готов отдать такой картхолдер за за 500 рублей.Удивительно разнообразие деревянных поделок жителя Волгограда Валерия. Прохожему никак не пройти мимо скворечника, который в раскладном виде являет собой мини-бар с рюмками и двумя бутылками горьких настоек. Повесь такой на дереве, и жена никогда не догадается, почему муж приходит с улицы навеселе. Такую обманку можно купить за 3 500 рублей.— Выгнали на пенсию 15 лет назад и я подумал, чем бы мне заняться, — говорит 59-летний мастер.Оказалось, волгоградец служил... во внешней разведке ФСБ! Пойти по пути своих коллег в отставке, стать безопасником банка или войти в Совет директоров какого-то большого завода он не захотел. «Я всегда был свободным человеком». Валерий сразу разрыл талант, который был очень глубоко в нем запрятан.— Меня в школе освободили от уроков рисования. Классный руководитель сказала, что я абсолютно бездарен. Но самое смешное, что она сейчас учитель моей 15-летней дочери и теперь всякий раз удивляется тому, что получилось из ее отца! — возможно, это легенда от чекиста, которых, как сказал Валерий, бывших не бывает.Валерий вовлек в свой бизнес — поделки из дерева, живопись и другие ремесла — родную сестру Ольгу и жену Валентину. В Липецк они привезли целый автофургон своих работ.У Зеленого театра раскинулась старина. Лагерь 17-го века «Гуляй-город» представили реконструкторы елецкого «Копья». Руководитель этого военно-исторического клуба Андрей Калинин привел сюда стрелецкое войско эпохи отца Петра Первого, царя Алексея Романова. Тогда такие отряды стояли в крепостях Сокольск и Романово, позже давших начало Липецку.Навес, палатки, два воза с мини-пушками. Любой зритель может поупражняться с массогабаритными макетами фитильных, заряжающихся через ствол, мушкетов той эпохи. Один из них — легкий османский, второй — тяжеленный, тот, который был д’Артаньяна и трех его друзей. «Хороший стрелок мог дать из него три выстрела в минуту». При необходимости такой мушкет переворачивали и использовали его массивный приклад как дубину в рукопашной схватке.Липецкие реконструкторы из «Северного берега» разбили лагерь эпохи раннего средневековья. С горном и наковальней для работы с металлом, шлемами, мечами, топорами и щитами времени, известного по фильмам о викингах. Вождь липецких, Алексей Углов, готов рассказывать о своем увлечении часами. В рабочее время он слесарь на заводе, а свободное время делит между семьей и хобби.Пока Алексей разгоняет жар в горне, к столу его воинства подходят два разговорчивых гостя с юга. С неподражаемым акцентом они вступают в диалог с реконструкторами, просят разрешения одеть шлемы, взять мечи и щиты. С последними возникает заминка. «Слюшай, брат, мене эта железяка мешает» — говорит один из них. Оказывается, он надел шлем задом наперед, и металлическая полоса, которая защищала нос воина, уперлась ему в спину. Также выяснилось, что он взял щит не в ту руку. Когда все встало на свои места, гости Липецка приняли воинственные позы: «Идем в бой!»— На кого будете нападать?— На кого? На вас! — не полез в карман за словом Руслан. — А вы из GOROD48? Я там каждый день читаю!Площадка советской эпохи, по честному, оказалась абсолютно убогой. В палатке, представляющей торговлю, уличный аппарат по продаже газированной воды за копейку был нарисован на холсте, хотя в Липецке есть реплики таких аппаратов.Самой интересной показалась палатка советской школы «Мое пионерское детство». В ней распоряжался парень в пионерском галстуке, оказавшийся 16-летним воспитанником ДК поселка Матырский. В палатке — образцы школьной формы, парта того времени, счеты, буквари с Лениным, барабан, горны, флаги и вымпелы.— Рассказываю все о той эпохе! — несколько самонадеянно заявляет «пионер».Мы попросили несколько любопытствующих женщин в возрасте от 50 лет сделать простейшие арифметические действия на счетах с костяшками. Все улыбаются и говорят, что ничего не помнят.