«Металлург» обыграл команду европейской «звезды»

Красивый первоманс и огненная победа.

Победа ко Дню Победы













«Бессмертный полк» на стадионе







Вся атмосфера матча была пропитана праздником Великой Победы. Футболисты даже умудрились провести свою версию «Бессмертного полка», вынеся перед началом игры на поле портреты родственников, воевавших во Второй Мировой.















Перфоманс с фонариками

















Динамовцев привёз в Липецк 56-летний главный тренер Андрей Канчельскис, в прошлом 2-кратный чемпион и 2-кратный обладатель Суперкубка Англии, победитель Кубка Англии и Кубка Английской лиги. Этих титулов он добился в 1991-95 гг., выступая в «Манчестер Юнайдед» у Великого тренера Алекса Фергюссона бок о бок с Роем Кином, Марком Хьюзом, Эриком Кантоной, Дэвидом Бекхэмом.











Андрей Качельсикс (в синем костюме) против нашего Дмитрия Бугакова. Первый раунд за липчанином.





Липчане провели матч предельно собрано, а самоотдача у команды зашкаливала за 200 процентов. Правда, на первых минутах могли и пропустить. Форвард Кирилл Сидоренко, у которого в нынешнем сезоне уже 2 гола + 2 результативные передачи, вырвался на ударную позицию под острым углом, но липчан спасла реакция вратаря Александра Кобзева и … лицо защитника Романа Ткачука, в которое мяч угодил после рикошета – настолько, что футболиста пришлось приводить в чувство с помощью медиков.









Ткачук сыграл отменно и больше Сергиенко (на фото) и его партнёрам ничего создать так и не дал

Не сказать, чтобы и липчане феерили в атаке, но создали всё-таки больше голевых моментов. Под конец первого тайма парочкой дальних ударов отметился прошлогодний лучший снайперкоманды Антон Рощин.











Рощин не стеснялся обыгрывать и бить, именно потому он - один из лидеров





Антон зимой перенёс операцию, долго восстанавливался, в стартовом составе появился лишь 3-й раз за сезон. Один из своих «уколов» он нанёс с 40 метров: некоторые не поняли зачем, но позже выяснилось, что Рощин просто пристреливался.













Гол-красавец «Металлурга»





Дальше на поле стало ещё больше борьбы по сравнению с футболом. Искры высекались на левом фланге атаки липчан, где Матвей Елизаров вел бескомпромиссную борьбу со своим бывшим одноклубником по «Родине-М» Иваном Рапаковым – судя по измеждё1нному виду последнего, дуэль осталась за липчанином, да и слева от нашей атаки постоянно исходила угроза.

Елизаров мог и забить почти «под Катюшу»: мяч скакал по чужой вратарской, нужно было прыгать в него обеими ногами, но наш хавбек слишком долго тянул с решением…









Елизаров против одноклубника





Посвятили директору клуба





И всё-таки – победа! Которую футболисты посвятили празднику, а ещё – дню рождения исполнительного директора клуба Вадима Банных, пожалуй, самого неравнодушного человека к судьбе липецкого футбола. Ещё утром в соцсетях кллуба выложили поздравительный ролик, затем команда добыла столь важные 3 очка, а в концовке все игроки подбежали к ВИП-ложе, устроили овацию под крики: «С Днём рождения».











Первый делом команда поздравила именинника













Победное фото на поле





Груз неудачного старта пока сказывается, «Металлург» лишь на 10-м месте, но отставание от хвалёного «Динамо» Канчельскиса сократилось всего до 4-х очков. Еще пара матчей с такой страстью и волей к победе и все нормализуется.





17 мая «сталевары» играют в Обнинске с «Квантом», а 24 мая принимают дома «Орёл».















«Металлург» — «Динамо» Бк — 1:0 (0:0)





Голы: 1:0 — Рощин, 47.





«Металлург»: 16. А.Кобзев. 80. Донцов. 67. Р.Ткачук. 76. Ананьев. 28. Кононенко. 8. Д.Пахомов (к). 17. Глухов (27. И.Коротких, 90+4). 14. Гордиенко (4. Горунков, 90+4). 15. М.Елизаров (22. Бушуев, 85). 87. Рощин (91. Кашмин, 70). 13. М.Агеев.





«Динамо»: 1. Акмурзин. 5. Ермилов. 4. Осокин. 21. Рапаков. 25. Арс.Медведев (32. Д.Лопатин, 64). 20. Д.Пикатов (17. Волович, 46). 18. Шалаев. 11. Гоманюк (23. Ефимчук, 46). 10. Дрогунов. 19. Ямангулов. 8. К.Сидоренко (30. Головко, 83).





Предупреждения: Пахомов, 73. Гордиенко, 76. Агеев, 90+ — Ямангулов, 58. Акмурзин, 60.





Судьи С.Осипов (Смоленск), А.Пак (Санкт-Петербург), Д.Гришенев (Московская область). Резервный В.Скаков (Липецк). Инспектор М.Иванов (Белгород).





Липецк. Стадион «Металлург». 2 160 зрителей.











Красивый и комбинационный футбол, который «Металлург» проповедовал с самого начала сезона, наконец-то начал приносить результат. Вслед за победой в Туле «сталевары» на своём поле обыграли одного из фаворитов сезоне брянское «Динамо» - 1:0.А на 80-й минуте игры в честь 80-летия Победы на стадионе заиграла мелодия «Катюши», зрители включили фонарики своих мобильных телефонов. К слову, под этот патриотический перфоманс «Металлург» чуть было не забил второй гол.К слову, пару лет назад ходили разговоры, что Канчельскис приедет в Липецк, он даже приезжал на переговоры, но дальше совместного фото с тогдашним спортивным начальством области и руководителем клуба дело не пошло. И «Металлург» продолжил падение….Тогда мало кто мог предположить, что это был самый опасный момент со стороны динамовцев. Большего оборона «Металлурга» сделать им не дала.Результативной вышла третья попытка бомбардира – на 47-й минуте. В голевой атаке центрфорвард Михаил Агеев отбросил мяч Рощину пяткой, а Антон неотразимо пробил в нижний угол – 1:0.