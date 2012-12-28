Пострадал 25-летний мужчина, повреждены несколько домов и детская поликлиника: новые данные об атаке БПЛА
Филиалы 4-й поликлиники работают сегодня с перегрузкой из-за закрытой амбулатории на Меркулова
Сегодня в Липецке: какой движухи хотят липчане, горожане просят вернуть в их жизнь ещё одну частичку СССР
Общество
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сегодня, 08:52
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Филиалы 4-й поликлиники работают сегодня с перегрузкой из-за закрытой амбулатории на Меркулова
На крыше здания осталась неразорвавшаяся часть БПЛА .
На время работы саперов поликлиника закрыта. Пациентов принимают все другие филиалы 4-й поликлиники: на улице Гагарина и в микрорайоне «Елецкий».
«Просьба отнестись с пониманием к тому, что телефоны наших филиалов перегружены», — предупредил главврач поликлиники Игорь Волкорезов.
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