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сегодня, 08:52
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Филиалы 4-й поликлиники работают сегодня с перегрузкой из-за закрытой амбулатории на Меркулова

На крыше здания осталась неразорвавшаяся часть БПЛА .

Сегодня ночью БПЛА упал на крышу филиала 4-й липецкой поликлиники на улице Меркулова. На крыше осталась неразорвавшаяся боевая часть беспилотника. 

На время работы саперов поликлиника закрыта. Пациентов принимают все другие филиалы 4-й поликлиники: на улице Гагарина и в микрорайоне «Елецкий». 

«Просьба отнестись с пониманием к тому, что телефоны наших филиалов перегружены», — предупредил главврач поликлиники Игорь Волкорезов.

поликлиника
БПЛА
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
о 4-й поликлиники
38 минут назад
Она и в мирные и хорошие времена никогда не работала нормально. Всю жизнь живу в Липецке и не помню чтобы когда-нибудь там рентген-отделение работало нормально. Никогда!
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гость
45 минут назад
да в любую точно так же ,я проводил эксперимент ,начал звонить прямо в регистратуре перед окном когда телефоны были свободны ,трубки лежали на телефонах ,но у меня прерывистые гудки ,будто линия занята ,вот так то ,больным надо лежать дома ,а не шастать по врачам и отвлекать их от проблем ....
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Хомяк
сегодня, 09:02
Да и в нормальный день в эту 4 поликлинику не дозвониться.
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