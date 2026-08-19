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54 минуты назад

Сегодня в Липецке: депутаты против семейного насилия, половина горожан выгорели на работе

Нас ждут гастроли осетинского театра, рассказ о композиторе-супергерое, премьера фильма с Брэдом Питтом.

Дождь

В Липецке станет прохладнее, температура составит уже от +17 до +19 градусов, день пройдёт под аккомпанемент дождя.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

– ул. Буденного,
– ул. Зоологическая,
– ул. Индустриальная,
– ул. Небесная,
– ул. Полярная,
– ул. Речная,
– ул. Садовая,
– ул. Сенная,
– ул. Сырская,
– ул. Смоленская,
– пер. Рядовой.
Также в селе Сырском расстанутся с комфортом жители:

– ул. Калинина, 51, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59, 59а
– ул. Пролетарская.

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С 9:00 возможно снижение параметров давления холодной воды у жителей микрорайонов №№ 1-12, 19, «Университетского», проспектов Поперечного и Универсального, а также в районах 10-й Шахты, Карьера, Нефтебазы, НЛМК, Опытной Станции.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 останутся без электричества:

– Чаплыгинское шоссе, 2;
– Садоводчество «Металлург 3», 25, 38;
– Садоводчество «Дачный 1», 330, 379, 388, 391, 432, 433, 445, 454, 488, 502, 504, 505, 511, 515, 519, 523, 529, 531, 539, 550, 560, 561, 572, 590, 592, 593, 595, 596, 600, 600а, 602, 603, 615, 639, 652, 653, 670, 672, 685, 687, 690, 692, 696, 704, 721, 722, 727, 730, 737, 741, 743, 753, 775, 778, 781, 794.

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С 9:00 до 14:00 обесточат:

– ул. Гагарина, 47;
– ул. им. ул. Семашко, 5, 8, 8а, 10, 10/2.

С 10:00 до 11:00 пропадёт напряжение в розетках:

– ул. Советская, 26.

Пробки

Толкаться в пробках – значит, тратить лишнее топливо, а это сейчас самое страшное. Поэтому вдвойне необходимо заглядывать в «Яндекс-карты», чтобы определить маршрут, по которому промчаться с ветерком (лучше всего – накатом).


Бензин

Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала передавать данные по Липецку, но предупредит, если горючее вдруг имеется в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».

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По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.

Депутатская комиссия

В Липецком городском Совете сегодня состоится заседание комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии.

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В повестке дня 6 вопросов, в том числе тема по пресечению семейно-бытового насилия на территории Липецка. Липчане могут порадоваться: их семейные проблемы теперь решаются на самом верху! А раз уж за дело взялись депутаты, то скоро жизнь в семьях наладится до идеала.

Открытие сезона

В 17:00 большой концерт состоится на площади перед ДК «Студёновским» (6+).

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Фото vk.ru/studenovski_dk

Тем самым дворец культуры открывает свой 76-й творческий сезон! Под открытым небом выступят лучшие творческие коллективы, ансамбли народной самодеятельности и т.п.

Композитор и пожарный

В 15:00 во 2-м корпусе ЛППУ (ул. Ленина, 42, читальный зал №2) состоится заседание клуба любителей истории «Клио», на котором поговорят о композиторе Дмитрии Шостаковиче (16+).

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Разговор пойдёт не столько о музыке, сколько о его работе пожарным в период блокады Ленинграда во Второй Мировой войне. Композитор действительно вступил в отрыд и тушил зажигательные бомбы на крышах зданий. В 1942 года его фотография в пожарной каске появилась на обложке американского журнала «Time».

Вход на мероприятие свободный.

Осенний детектив

В 11:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л. Толстого, 40) ждут самых маленьких читателей на занятие «Осенний детектив и пропавшие тыквы» (0+).

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Фото vk.ru/childbook_lipetsk

В рамках проекта «БиблиоНяня» для малышей 3-5 лет. Юные сыщики почитают детективную сказку Гульшат Абдеевой «Колючий детектив. Куда пропали тыквы?», поиграют и узнают, что растёт на осеннем огороде и как животные и птицы готовятся к зиме. А в конце сделают свою осеннюю тыковку.

Участие бесплатное, но необходима предварительная запись.

Гастроли осетинского театра

В 19:00 на сцене ЛГАДТ им. Л. Н. Толстого (пл. Театральная, 2) начнутся гастроли Северо-Осетинского государственного академического театра им. В. В. Тхапсаева из Владикавказа. Первым они представят спектакль «Газдановы» (16+).


Подлинная и трагическая история семи братьев Газдановых из осетинского села Дзуарикау, отдавших жизни в годы Второй Мировой войны. Подвиг, материнское горе и знаменитый памятник в виде семи летящих журавлей.

Спектакль идёт на осетинском языке с синхронным переводом.

Тихое увольнение

39% липецких компаний сталкивались со случаями «тихого увольнения», выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.

Этим термином обозначают ситуацию, когда сотрудник продолжает числится на работе, но, по сути – отбывает номер. Не берёт на себя инициативы, сухо и формально выполняет поручения и т.д.

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73% работодателей в таком случае пытаются поговорить с сотрудником и понять причины. 27% работодателей пытаются предложить более интересные задачи или другую позицию 25% прекращают выплачивать премии и бонусы, 12% прибегают к увольнению или сокращению, 3% отменяют оплату обучения.

59% самих работников заявили об эмоциональном выгорании ¬ «всё надоело». 53% пожаловались на туманную карьерную перспективу.

Кинопремьеры

По четвергам на экраны кинотеатров выходят новинки, с некоторыми мы вас познакомим.

«Сердце зверя». США, 2026. Боевик, приключения. Режиссёр Дэвид Эйр (16+).

Бывший «морской котик» и его боевой пёс пытаются выжить и вернуться к цивилизации после авиакатастрофы в глуши Аляски.

В ролях: Брэд Пит, Дж. К. Симмонс, Анна Лэмб.

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«Семь пиратов». Казахстан, 2026. Боевик. Режиссёр Куаныш Бейсек (18+).

Трое воспитанников детдома — Асан, Ғайни и Марсель — вырастают в профессиональных и благородных грабителей. В 1978 году после очередного дела в Алма-Ате их вербует тайное общество «7 Қарақшы», чтобы сорвать опасные испытания на Семипалатинском полигоне.

В ролях: Индира Сабирова, Азат Жумадил, Ашим Ахметов.

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«Материя времени». Австралия, 2026. Фанстастика, боевик, криминал. Режиссёр Майкл О`Хэллоран (16+)

Группа учёных, разрабатывающих двигатель для космических путешествий, теряет финансирование после очередного неудачного эксперимента. Опальная команда уходит в подполье и криминал, чтобы завершить работу над изобретением и спасти мир. Но как далеко может зайти ученый, уже переступивший грань закона?

В ролях: Хью Паркер, Пачаро Мзембе, Эшли Лоллбэк

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Дорогие липчане! Уследить за погодой, бензином и новостями вам поможет GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на главных электронных страницах Липецка!
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