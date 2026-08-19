Сегодня в Липецке: депутаты против семейного насилия, половина горожан выгорели на работе

Нас ждут гастроли осетинского театра, рассказ о композиторе-супергерое, премьера фильма с Брэдом Питтом.

В Липецке станет прохладнее, температура составит уже от +17 до +19 градусов, день пройдёт под аккомпанемент дождя.









– пер. Рядовой.

– ул. Пролетарская.









– Садоводчество «Дачный 1», 330, 379, 388, 391, 432, 433, 445, 454, 488, 502, 504, 505, 511, 515, 519, 523, 529, 531, 539, 550, 560, 561, 572, 590, 592, 593, 595, 596, 600, 600а, 602, 603, 615, 639, 652, 653, 670, 672, 685, 687, 690, 692, 696, 704, 721, 722, 727, 730, 737, 741, 743, 753, 775, 778, 781, 794.









Бензин





Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала передавать данные по Липецку, но предупредит, если горючее вдруг имеется в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».









Депутатская комиссия





В Липецком городском Совете сегодня состоится заседание комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии.









В 17:00 большой концерт состоится на площади перед ДК «Студёновским» (6+).









Фото vk.ru/studenovski_dk

В 15:00 во 2-м корпусе ЛППУ (ул. Ленина, 42, читальный зал №2) состоится заседание клуба любителей истории «Клио», на котором поговорят о композиторе Дмитрии Шостаковиче (16+).









В 11:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л. Толстого, 40) ждут самых маленьких читателей на занятие «Осенний детектив и пропавшие тыквы» (0+).













Фото vk.ru/childbook_lipetsk

В 19:00 на сцене ЛГАДТ им. Л. Н. Толстого (пл. Театральная, 2) начнутся гастроли Северо-Осетинского государственного академического театра им. В. В. Тхапсаева из Владикавказа. Первым они представят спектакль «Газдановы» (16+).





Этим термином обозначают ситуацию, когда сотрудник продолжает числится на работе, но, по сути – отбывает номер. Не берёт на себя инициативы, сухо и формально выполняет поручения и т.д.









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«Семь пиратов». Казахстан, 2026. Боевик. Режиссёр Куаныш Бейсек (18+).



Трое воспитанников детдома — Асан, Ғайни и Марсель — вырастают в профессиональных и благородных грабителей. В 1978 году после очередного дела в Алма-Ате их вербует тайное общество «7 Қарақшы», чтобы сорвать опасные испытания на Семипалатинском полигоне.



В ролях: Индира Сабирова, Азат Жумадил, Ашим Ахметов.



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«Материя времени». Австралия, 2026. Фанстастика, боевик, криминал. Режиссёр Майкл О`Хэллоран (16+)



Группа учёных, разрабатывающих двигатель для космических путешествий, теряет финансирование после очередного неудачного эксперимента. Опальная команда уходит в подполье и криминал, чтобы завершить работу над изобретением и спасти мир. Но как далеко может зайти ученый, уже переступивший грань закона?



В ролях: Хью Паркер, Пачаро Мзембе, Эшли Лоллбэк



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Дорогие липчане! Уследить за погодой, бензином и новостями вам поможет GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на главных электронных страницах Липецка!